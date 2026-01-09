Dalilah Polanco rompe el silencio tras rumores de romance con una mujer: “Estoy enamorada”

Dalilah Polanco despidió el año entre mar, arena y sol en las playas de Puerto Vallarta, en un viaje en el que también estuvieron Paola Rojas, Viviana del Norte y una misteriosa mujer identificada como Michelle Fridman, con quien en los últimos días se especuló que la actriz mantenía una relación sentimental.

Este rumor surgió en redes sociales sin ningún fundamento ni pruebas. Sin embargo, Dalilah se sumó a la polémica con humor y publicó una historia junto a Michelle Fridman con el mensaje:

“Si van a hablar, que hablen”. Esto generó aún más controversia y avivó las especulaciones, además de que muchos recordaron que, incluso en La casa de los famosos México, la actriz llegó a confesar que se había besado con una mujer.

Dalilah Polanco aclara si tiene romance con una mujer

Dalilah Polanco aclaró a TVNotas cuál es su situación sentimental y explicó la verdadera relación que mantiene con una amiga, con quien fue vinculada sentimentalmente en los últimos días.

La actriz bromeó sobre el “honor” que le hace que la hayan relacionado con varias mujeres con las que suele convivir. “Con muchas, o sea, con Joanna Vega-Biestro, Martha Guzmán, Viviana Martínez, Michelle Fridman y Paola Rojas. ¡No, hombre, estoy arrasando en llamas! Es un honor, porque me han relacionado con mujerones de verdad y eso está padre también”, comentó entre risas.

Sin embargo la actriz toma con humor los rumores, pero deja claro que no tiene ningún romance ni con Michelle Fridman ni con ninguna otra mujer.

Dalilah Polanco desmiente romance con una mujer. / Redes sociales

Dalilah Polanco asegura que no busca novio y se mantendrá soltera

Sin embargo, Dalilah Polanco aseguró que continúa soltera y que, además, se encuentra feliz en esta etapa de su vida. “La verdad, felizmente soltera, y lo subrayo”, afirmó.

Sobre el tema sentimental, la actriz fue clara al señalar que no está buscando pareja en este momento.

“Ahorita no tengo ganas de nada en ese aspecto amoroso. Tengo que ser honesta: hay veces que tienes ganas de tener novio, pero ahorita no estoy enamorada más que de mis amistades y de mi vida. Estoy contenta con lo que pasa en mi vida y creo que a una pareja ahorita no le podría dar tiempo, porque hay muchas personas a las cuales se los quiero dar”.

Dalilah Polanco dice cómo está Paola Rojas tras su ruptura

Durante una entrevista con Gabo Cuevas, Paola Rojas fue cuestionada sobre sus planes de casarse nuevamente. Sin dudarlo, la periodista expresó que no tenía intenciones de volver al altar. “ ¡Ay!, ¿Por? si no me he cansado de ser feliz, déjenme en paz, no para que me caso, yo ya me casé una vez, ya me multipliqué, eso ya… ”, comentó con humor.

Debido a la sorpresa del momento, Cuevas cuestionó a Paola Rojas sobre lo sucedido, pues hasta hace poco tiempo tenía novio y hasta planes de vivir juntos podían existir, a lo que la conductora respondió:

"¿Pero con quién?, pues tenía... Soltera, pero no sola”, dijo Paola Rojas.

A la pregunta expresa de los reporteros sobre cómo vio a Paola Rojas tras darse a conocer su ruptura con el arquitecto Marcelo Imposti. La actriz confesó que la ve “feliz, plena y hermosa”