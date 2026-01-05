Dalilah Polanco pide urgente donadores de sangre tras fuerte accidente de ser querido: FOTO

Dalilah Polanco utilizó sus redes sociales para hacer un llamado urgente en busca de donadores de sangre y así apoyar a una persona muy cercana a su círculo, que necesita esta ayuda para salir adelante y salvar su vida. ¿Qué fue lo que pasó?

¿Por qué Dalilah Polanco solicita donadores de sangre?

La actriz pidió ayuda para Adriana García, cuñada de Andrea Camargo, stylist de la Dalilah Polanco y quien recientemente la visitó durante su participación en “La casa de los famosos México”.

De acuerdo con la información compartida, Adriana García se encuentra hospitalizada en el Hospital de Especialidades Victoria donde enfrenta un delicado momento de salud tras lesionarse en un accidente.

Actualmente necesita con urgencia donadores de sangre tipo B+ y plaquetas, indispensables para que su recuperación pueda avanzar.

“URGENTE. Se necesitan donadores de sangre tipo B+ y plaquetas para Adriana García. Lesionada en el accidente de ayer y hospitalizada en el Hospital de Especialidades Victoria”, se informa en la públicación de Dalilah Polanco.

Dalilah Polanco / Redes sociales

¿Qué le pasó a Adriana García, cuñada de la stylist de Dalilah Polanco, que necesita donadores de sangre?

Adriana García atraviesa un momento crítico de salud luego de sufrir un grave accidente automovilístico en la carretera Victoria–Matamoros, hecho que la mantiene hospitalizada y luchando por su vida. Por ello Dalilah Polanco hizo una petición abierta entre sus fans para conseguir donadores de sangre.

La joven fue trasladada de emergencia a un centro médico de Ciudad Victoria, donde permanece bajo estricta vigilancia médica.

De acuerdo con la información que ha comenzado a circular en redes sociales, Adriana requiere con urgencia donación de plaquetas, un componente esencial para estabilizar su estado de salud y continuar con el tratamiento que le permita superar las complicaciones derivadas del accidente.

Familiares y personas cercanas han hecho un llamado desesperado a la solidaridad de la comunidad, solicitando el apoyo de donadores que cumplan con los requisitos médicos necesarios.

En redes también han compartido una cadena de oración por su recuperación ante la gravedad de su situación. Dalilah se suma a esta cadena para que más personas se sumen a apoyarla.

Dalilah Polanco pide donadores de sangre para una persona cercana que sufrió un accidente. / Redes sociales

¿Quién es Andrea Camargo, stilyst de Dalilah Polanco?

Es Andrea Camargo es fashion stylist freelance y asistente de vestuario, con base en la Ciudad de México. Ha trabajado con Alejandro Sanz , Paty Cantu , Cristian Castro.

Cuenta con más de nueve años de experiencia en la industria del entretenimiento.

Ha trabajado en la coordinación de vestuarios para programas de televisión, giras de conciertos, comerciales, videos musicales y series.

Es amiga cercana y principal stylist de Dalílah Polanco. También es stylist de Paty Cantú.

Está a cargo de los outfits y la imagen pública de la actriz en eventos especiales, nominaciones y apariciones públicas.

Está a cargo de los outfits y la imagen pública de la actriz en eventos especiales, nominaciones y apariciones públicas.

