Dalilah Polanco vuelve a Cuéntamelo ya! con alfombra roja, ¿entaconada y con lesión en el pie olvidada?

La actriz y comediante Dalilah Polanco está nuevamente en la televisión nacional, luego de haberse coronado como la ganadora del segundo lugar en La casa de los famosos México. A casi tres semanas de que concluyera la tercera temporada del reality, la también conductora retomó su rutina laboral y reapareció en el foro de Cuéntamelo ya!, programa del que formó parte antes de ingresar a la famosa casa.

Su regreso llamó la atención del público y de seguidores en redes sociales, especialmente porque durante su participación en el reality sufrió una caída que le provocó lesiones en el pie y la mano, por lo que tuvo que usar férulas por varias semanas.

Dalilah Polanco / Redes sociales

¿Cómo fue el regreso de Dalilah Polanco a Cuéntamelo ya!?

La producción de Cuéntamelo ya! compartió un video en el que se observa la entrada de Dalilah Polanco al foro, caminando sobre una alfombra roja instalada especialmente para recibirla. En el clip, la actriz avanza con seguridad y un contoneo característico, mientras expresa a cámara: “Estoy de vuelta”.

La dinámica del recibimiento incluyó aplausos del equipo, música y el tono festivo que caracteriza al programa vespertino. Dalilah retomó su lugar junto a sus compañeras conductoras, entre ellas Cinthya Urías y Carmen Muñoz, quienes también celebraron su regreso.

Es importante mencionar que, antes de su participación en La casa de los famosos México, Dalilah era conductora fija del programa, por lo que este retorno representa la continuidad de su labor profesional, ahora acompañada por la visibilidad y el impacto mediático que obtuvo dentro del reality.

Secta a la que perteneció Dalilah Polanco / Redes sociales

¿Dalilah Polanco ya está completamente recuperada de su caída en La casa de los famosos México 2025?

Aunque en el video oficial del programa se observa a la actriz caminando con soltura, imágenes grabadas durante los cortes comerciales revelaron que Dalilah Polanco todavía experimenta molestias derivadas de la caída que sufrió dentro de La casa de los famosos México.

En dichas imágenes, se le ve moviendo constantemente la mano y el pie que fueron inmovilizados durante la competencia. Estas acciones llamaron la atención de seguidores en redes, quienes señalaron que, pese a la buena actitud de Dalilah, su recuperación aún no es total.

Otro detalle que destacó fue el calzado utilizado por la actriz. Si bien, en cámara daba la impresión de usar botas o zapatos de plataforma, en realidad llevaba calzado tipo choclo y calcetas con franjas de colores. Este tipo de zapato es más cómodo y adecuado para evitar presión en articulaciones durante el proceso de rehabilitación.

Dalilah Polanco accidente / Redes sociales

