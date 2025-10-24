Mariana Botas ¿puso en duda orientación de Aldo de Nigris? Ella rompe el silencio y manda mensaje a haters

Mariana Botas rompió el silencio y decidió hablar sobre Aldo de Nigris, ganador de la tercera temporada de La casa de los Famosos México 2025, tras la pelea con doña Lety Guajardo, también conocida como ‘doña Alegría’, la abuela del influencer, y las polémicas por la sudadera dentro del reality show.

La actriz no dudó en dar su punto de vista sobre la polémica que encendió las redes sociales por respecto las declaraciones de doña Lety Guajardo.

Mariana Botas habló del triunfo de Aldo de Nigris en La casa de los famosos México 2025. / Foto: IG/marianabotas

¿Qué dijo Mariana Botas sobre Aldo de Nigris, ganador de La casa de los famosos México 2025?

Tras el final de La casa de los famosos México 2025, las salidas y polémicas entre participantes, Mariana Botas no dudó en expresar su opinión sobre el triunfo de Aldo de Nigris, quien se coronó como el favorito del público.

La actriz dejó claro que le alegra el éxito de su excompañero dentro del reality show que mantuvo a México pendiente durante semanas.

“Me da mucho gusto, bien ganado, bien merecido, que lo disfrute”, afirmó durante una entrevista con medios Botas con una sonrisa, dejando atrás las polémicas.

Mariana Botas habló sobre ‘doña Alegría’ y el hate en redes sociales tras La casa de los famosos México 2025. / Foto: IG/marianabotas

Mariana Botas habla sobre el conflicto con ‘doña Alegría’

La controversia se desató cuando Mariana Botas le pidió prestada una sudadera a Aldo de Nigris y tardó días en regresarla. Ante esto, doña Lety Guajardo la llamó “desgraciada” por no devolverle la prenda al creador de contenido posteriormente hubo un supuesto intercambio de palabras antes de que ‘doña Alegría’ entrara a la casa en la dinámica de congelados, todo esto dividió opiniones entre internautas.

“Yo tomo las cosas de quien vienen y siempre lo diré: lo que digan las demás personas de mí, no me define como persona. Fue un proyecto donde se jugó allá dentro, el juego se queda allá dentro y los comentarios acá fuera. No tengo nada que decir al respecto”, declaró la actriz de Una familia de 10.

Botas señaló que está consciente de que no a todo el mundo le caerá bien y que eso forma parte de la vida pública. “Yo me quedo con lo bueno y lo bonito de este proyecto, los aprendizajes, las amistades y la gente que llegó a mí a través de las redes”, añadió.

Sobre el hate que recibió por su participación en La casa de los famosos México 2025, fue tajante: “Si no les gusta verme, si no les gusta cómo me veo, es su problema, no mío. Tienen la oportunidad de darle ‘next’, de no ver mis publicaciones, de bloquearme y a lo que sigue”.

Además, aclaró los rumores que la señalaban por supuestamente haber puesto en duda la orientación de Aldo de Nigris con comentarios al interior del reality show.

“Yo jamás dije eso, fue un mero tema de Facebook. Hubo una campaña de desprestigio contra varios de nosotros. ¿Cómo por qué diría algo así de alguien que no me consta ni me importa? Esas son mentiras”, reiteró Mariana Botas.

Mariana Botas aclaró la discusión con ‘doña Alegría’. / Foto: IG/aldotdenigris

Mariana Botas cuenta su experiencia en La casa de los famosos México 2025

Mariana Botas reflexionó sobre lo que significó formar parte de La casa de los famosos México 2025, un proyecto que, según confiesa, le dejó grandes aprendizajes personales y profesionales.

“Sí, así es esto, muy contenta, dándole con todo y trabajando mucho. Yo salí hace cinco semanas, yo estuve la mitad de reality, (estoy) más que adaptada a la realidad y contenta de haber vivido este proyecto porque es una cosa única en la vida, agradecida por la oportunidad y a lo que viene”, dijo la actriz.

Botas reconoció que siempre fue fan del formato y que, a pesar de las exigencias del contrato, disfrutó cada momento, pues, afirmó, “yo fui, me reí, lo disfruté, me puse mis outfits, es una gran pantalla que hay que aprovechar. Aparte hice grandes amistades allá adentro, yo la pasé muy bien”.

Finalmente destacó que “La casa de los famosos es un proyecto muy fuerte a nivel psicológico y emocional por todo lo que vives adentro. Aprendes a vivir con lo mínimo, a estar desconectado del mundo y a soltar el control”.

