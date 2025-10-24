Aldo de Nigris, sin rodeos, se niega a presentarle a Elaine Haro a Yetus; ¿celos a la vista?

Aldo de Nigris, reciente ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos México 2025, se reencontró con su amigo Yetus en un emotivo momento que desató risas y curiosidad. Durante la plática, surgió la esperada pregunta sobre si Aldo de Nigris le presentaría a Elaine Haro a su amigo Yetus, ¿cuál fue su respuesta?, ¿hubo celos? Te contamos todos los detalles en TVNotas.

Aldo de Nigris y Yetus se reencontraron tras la salida del creador de contenido de La casa de los famosos México 2'25 y hablaron de Elaine Haro. / Foto: IG/aldotdenigris

No te pierdas: Aldo de Nigris reacciona al hate hacia exparticipantes de La casa de los famosos México 2025, ¡hace súplica!

¿Por qué Aldo de Nigris no le quiere presentar a Elaine Haro a Yetus?

Durante un episodio reciente de su podcast, Aldo de Nigris tuvo un divertido intercambio con su amigo Yetus que dejó claro que hay ciertos límites incluso entre grandes amigos. La conversación giró en torno a Elaine Haro. Yetus no dudó en cuestionarlo directamente: “¿Por qué dices que no me quieres presentar a la Elaine?”. Con su estilo directo y sin rodeos, De Nigris respondió: “No, pues no te la quiero presentar, carnal”.

La insistencia de Yetus no se hizo esperar: “¿Por qué?” preguntó, mientras Aldo mantenía firme su postura: “No te la presentaría”. Yetus buscó una explicación pública: “Dile a la gente por qué no, tienes que decirle una razón”, pero Aldo cerró el tema con humor: “No, a la gente no le voy a decir”.

Entre bromas y complicidad, Aldo explicó que su decisión no era por desagrado hacia Yetus: “Eres buen ped*, caes bien, pero Elaine es mi compa”, recordándole que ciertos temas se mantienen solo entre amigos. La charla concluyó con risas y palabras de alivio: “No te tripees, carnal, tú aliviánate”.

Sin embargo, Aldo de Nigris no reveló los detalles exactos por los cuales no quiere que Yetus y Elaine Haro se conozcan, dejando más dudas que respuestas entre los fans.

Aldo de Nigris se negó a presentarle a Yetus a la actriz Elaine Haro, ¿por celos? / Foto: IG/aldotdenigris

No te pierdas: Mar Contreras responde si su esposo “le reclamó” por su supuesto beso con Aldo de Nigris: ¿divorcio?

El shippeo entre Aldo de Nigris y Elaine Haro, ¿la causa de no presentarla con Yetus?

El shippeo entre Aldo de Nigris y Elaine Haro se convirtió en uno de los más populares de La casa de los famosos México 2025, captando la atención del público dentro y fuera de la casa. Aunque no negó que se tratara por esta situación, los internautas comentaron que puede ser por una supuesta atracción entre ambos.

Durante su podcast, el ganador de la tercera temporada del reality de famosos decidió tocar el tema y con una sonrisa traviesa le lanzó a Elaine la pregunta que muchos querían escuchar: “¿Qué opinas del ‘Aldaine’?”, haciendo referencia al nombre con el que el público bautizó su conexión.

Elaine Haro, sin perder el sentido del humor que la caracteriza, respondió de inmediato: “Yo opino que está muy bonito, ¿tú qué opinas?”. La respuesta provocó las risas de Aldo de Nigris, lo que fue considerado por los usuarios como una señal de la buena química que ambos siguen compartiendo incluso después del programa.

El intercambio rápidamente se volvió tema de conversación entre los seguidores del reality show, quienes no dejaron de comentar sobre la cercanía y naturalidad que existe entre los dos.

La verdad sobre por qué Aldo de Nigris mantiene a Elaine Haro alejada de Yetus, ¿cuál es? / Foto: IG/aldotdenigris

No te pierdas: ¿Aldo de Nigris o Aarón Mercury? Elaine Haro responde ¿será novia de uno de los integrantes del team Noche?

¿Por qué se pelearon Aldo de Nigris y Yetus?

Durante su participación en La casa de los famosos México 2025, Aldo de Nigris relató uno de los momentos más tensos de su vida profesional: la pelea con su amigo Yetus.

Según contó, la diferencia surgió a raíz de su trabajo en podcast: “Nos peleamos y separamos. Yo con Yetus tenía un podcast Más allá del fierro, lo inicié con él y luego me fui a grabar con Poncho (de Nigris) el Jalando fierro, como tiene la palabra ‘fierro’ en común, este gü* me empezó a decir ‘Te pasaste’ y yo le empecé a decir: ‘Ven con Poncho'…”.

El creador de contenido explicó que el malentendido nació de la lealtad y la cercanía que ambos compartían: “Él en su mente decía ‘No voy a ir porque le vamos a levantar el evento a Poncho’, lo puedo llegar a entender porque éramos muy amigos, hacíamos todo juntos, todos los eventos y ese fue el problema”.

Hoy, la reconciliación entre Yetus y Aldo de Nigris es una realidad, incluso acudió a la ‘casa más famosa de México’ para ayudarlo en una dinámica en el robo de salvación contra José Luis ‘Guana’ Rodríguez.

No te pierdas: Aldo de Nigris revela que se enojó por situación con Abelito ¿Se terminó la amistad tras LCDLFMX?