¡Denisse Guerrero busca a Aldo de Nigris! La vocalista de Belanova quiere ¿colaborar con él? ¡Le hace petición!

A tan solo dos semanas del final de La casa de los famosos México 2025, Aldo de Nigris sigue siendo tema de conversación en redes. Su carisma y el ya icónico “pasito” que lo hizo viral dentro del reality han trascendido las pantallas, llegando incluso a llamar la atención de Denisse Guerrero, vocalista del grupo Belanova.

Durante su estancia en el programa, el exfutbolista regiomontano se robó los corazones del público con su espontaneidad y su gusto por la música pop de los 2000. Entre los temas que más cantaba estaban los de Belanova, lo que provocó que miles de usuarios redescubrieran los éxitos del trío tapatío.

¿Por qué Denisse Guerrero quiere conocer a Aldo de Nigris?

Denisse Guerrero, vocalista de Belanova, expresó su deseo de conocer personalmente a Aldo de Nigris luego de que el exfutbolista se viralizara dentro de La casa de los famosos México interpretando varios de los éxitos de la banda. Durante su estancia en el reality, Aldo solía cantar temas como Rosa pastel y Me pregunto, acompañados de un peculiar paso de baile que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, reviviendo el interés por la música del grupo.

En entrevista con Televisa Espectáculos, la cantante contó que siente un gran agradecimiento hacia el regiomontano por haber acercado sus canciones a nuevas generaciones y comentó que le gustaría conocerlo para crear algo divertido juntos. Incluso planteó la posibilidad de invitarlo a uno de los conciertos de Belanova para que suba al escenario y muestre su famoso paso.

“Me gustaría buscarlo para algo padre, a lo mejor para generar un contenido, ¿qué sé yo?, de repente invitarlo a un show de Belanova, eso estaría muy padre, subirlo al escenario y que hiciera su pasito emblemático, sí me gustaría” Denisse Guerrero

La intérprete también mencionó que ha intentado replicar el baile viral de Aldo, aunque admitió entre risas que no le sale tan bien, por lo que espera conocerlo pronto para que sea él quien le enseñe el movimiento correcto.

Denisse, la intérprete de Belanova, quiere conocer a Aldo para que le enseñe a hacer su pasito mejor, además dice que está agradecida por verle enseñado a nuevo público la música de la banda.#AldoViral pic.twitter.com/LVYCFMDA4o — Alex.mp3 (@_Alexh13_) October 22, 2025

¿Qué dijo Belanova sobre el impacto de Aldo de Nigris en su música?

Durante la misma entrevista con Televisa Espectáculos, Denisse Guerrero habló sobre el impacto que tuvo Aldo de Nigris en la música de Belanova luego de su participación en La casa de los famosos México. La vocalista aseguró que tanto ella como sus compañeros, Edgar Huerta y Richie Arreola, están muy agradecidos con el exfutbolista, pues gracias a él sus canciones volvieron a posicionarse en plataformas digitales y redes sociales después de varios años.

Guerrero explicó que Aldo logró conectar con nuevas audiencias que quizá nunca habían escuchado a Belanova, lo que impulsó que temas como Rosa pastel, Por ti y Cada que… volvieran a viralizarse.

“Estoy muy agradecida y bueno, creo que también Edgar y Richie, porque de alguna forma conectó a nuevas audiencias que no habían escuchado nunca a Belanova… y Aldo es un chavo superbuena onda, positivo” Denisse Guerrero

La cantante también reconoció que este fenómeno ayudó a que las generaciones más jóvenes redescubrieran la esencia del pop electrónico que marcó la primera década de los 2000 en México. Desde que Aldo de Nigris cantó los temas del grupo dentro del reality, las reproducciones del catálogo de Belanova han aumentado notablemente y sus fans han mostrado entusiasmo por ver a la agrupación nuevamente en los escenarios.

¿Cuál es el paso viral de Aldo de Nigris que hizo en La casa de los famosos México?

El paso viral de Aldo de Nigris surgió durante una de las fiestas dentro de La casa de los famosos México, cuando el exfutbolista comenzó a cantar y bailar al ritmo de Rosa pastel, el éxito de Belanova. Con los brazos extendidos y un suave balanceo lateral, Aldo improvisó un movimiento sencillo pero contagioso que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, especialmente en TikTok y X, donde miles de usuarios comenzaron a imitarlo.

El gesto se convirtió en uno de los momentos más recordados del reality y revivió la popularidad del grupo tapatío. Incluso, Denisse Guerrero reconoció que gracias a este baile, nuevas generaciones descubrieron su música.

