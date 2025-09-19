La casa de los famosos México: Mar Contreras roba miradas tras atrevido baile del cuarto Noche, VIDEO

Los habitantes del cuarto Noche de La casa de los famosos México se robaron las miradas tras cumplir con la promesa que hicieron a su público: regalar un baile locochón en agradecimiento por haberlos salvado de la eliminación del pasado 14 de septiembre. Esa noche, la eliminada fue Elaine Haro, mientras que el “team Noche” celebró con un show que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Aldo de Nigris / Redes sociales

¿Qué hicieron los integrantes del cuarto Noche en su baile viral en La casa de los famosos México?

El “team Noche” no es ajeno a este tipo de promesas dentro del reality. En ocasiones anteriores, ya habían mostrado un solo para mujeres, donde incluso participó José Luis Rodríguez “el Guana”, quien era parte de esta habitación. También protagonizaron una versión especial del famoso espectáculo, desatando la euforia del público.

En esta ocasión, los cinco integrantes se coordinaron para bailar frente a las cámaras, lo que generó miles de reacciones en X (antes Twitter), donde los clips comenzaron a circular con rapidez. En particular, un video compartido por el usuario @JuliGoonz fue uno de los más comentados, acompañado de la frase: “Baile del team Noche, pagando el regreso de la semana pasada”.

Mar Contreras tomó la voz para recordar al público la intención de su show:

“Nosotros somos, como saben, el team cuarto Noche, así que estamos pagando por habernos regresado este domingo” Mar Contreras

La declaración fue seguida de aullidos, un gesto característico del grupo dentro de La casa.

¿Por qué Mar Contreras fue comparada con una “Barbie humana”?

La gran novedad del baile fue que, por primera vez, Mar Contreras se sumó de lleno a la dinámica junto a sus compañeros. Su participación no pasó desapercibida, ya que generó cientos de comentarios en redes sociales, donde los usuarios resaltaron su figura y estilo, llamándola “Barbie” en repetidas publicaciones.

Algunos mensajes que circularon en X expresaban:



“¡Qué perr... envidia le tengo a Mar con ese cuerpazo! Y yo cenándome dos pedazos de pizza”,

“Mar parece Barbie” y

“Julio, su esposo, es de los favoritos de Dios”.

El revuelo creció al recordarse que la actriz ha sido constante con el ejercicio y el cuidado de su alimentación, lo que se refleja en su apariencia durante su participación en La casa de los famosos México.

Incluso, varios internautas compararon a Mar con otras figuras del espectáculo, asegurando que su físico ha provocado rivalidades dentro y fuera del reality. El apodo de “Barbie” se popularizó tanto que ya es uno de los temas más comentados sobre la actriz en las plataformas digitales.

Mar Contreras, integrante de ‘LCDLFM 3', sorprende con su radical cambio de aspecto físico / IG: @lacasafamososmx / @marcontrerasof

¿Cuándo es la gala de eliminación y como votar en La casa de los famosos México?

Las galas de eliminación de La casa de los famosos México se realizan los domingos por la noche. En la tercera temporada, la transmisión comienza alrededor de las 20:30 horas (hora del centro de México) por Las estrellas, y también se puede seguir en vivo por ViX, incluyendo las pre-gala y post-gala.

Para votar por tu favorito o salvar a alguien durante la semana debes usar la página oficial de votaciones de La casa de los famosos México. Si tienes suscripción a ViX Premium, puedes votar hasta 10 veces al día; si no tienes la suscripción, solo se permite un voto diario. Durante las galas, también aparece un código QR en la pantalla que te dirige directamente a la página para emitir tu voto.

