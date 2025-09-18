Elaine Haro revela la promesa que le hizo Aarón Mercury para cuando él salga de La casa de los famosos México

Elaine Haro, séptima eliminada de “La casa de los famosos México”, dio una entrevista en YouTube a Marie Claire Harp, donde habló a detalle de su experiencia en el reality. La joven actriz, quien al principio rompió en llanto por su salida el pasado domingo, esta vez recordó con cariño su paso por el programa y afirmó que se siente satisfecha con su participación y ¡destapó l apromesa que le hizo a Aarón Mercury! ¿De qué se trata? ¡Te contamos!

Elaine Haro y Aarón Mercury se sinceraron después de su cambio de cuarto / Especial

¿Elaine Haro se decepcionó de Aarón Mercury tras salir de La casa de los famosos México?

La actriz Elaine Haro dejó en claro que no está molesta con Aarón Mercury luego de que él mencionara que habían quedado “los originales” del cuarto Noche, tras su salida del show. El comentario hacía referencia a que ella pertenecía al cuarto Día y quizá por eso había salido del reality, algo que la también cantante aseguró no le resultó ofensivo.

“Sinceramente no me lo tomo personal. No me considero original del cuarto Noche, creo que fui muy eclipse. Dicen que quizá me sacaron porque estaba en medio y realmente sí estuve en medio. No me lo tomo personal, no me considero original del cuarto Noche”, dijo Elaine.

“Además, al ver cuando Aldo y Aarón están hablando de mí, diciendo que les estresaban mis caras cuando anunciaban a los nominados, tampoco lo tomé a mal, mi gente, porque claramente soy bien expresiva; hasta a veces yo digo: ‘qué inventada”, continuó diciendo Haro.

“Lo que dijo Aarón sobre los originales, lo dijo; no pasa nada. Se pudo haber tomado, pero yo sigo queriendo a Aarón y a Aldo de Nigris”. Elaine Haro

Elaine Haro y Aarón Mercury / Redes sociales

¿Qué promesa le hizo Elaine Haro a Aarón Mercury en La casa de los famosos México?

Elaine Haro recordó que dentro del reality le prometió a Aarón Mercury llevarlo al teatro. La joven actriz y cantante también reaccionó al ver fotos de los habitantes y habló de cada uno.

Al ver la foto de Aaron Mercury, Elaine Haro declaró: “Ay Aarón te quiero mucho, te mando un abrazo hasta La casa, recuerda que el 31 de febrero vamos ver esa obra de teatro que te prometí”, comentó.

Al mencionar la fecha del 31 de febrero, Elaine generó confusión sobre si se trataba de una broma o si realmente cumpliría su promesa de llevar a Aarón al teatro.

Cabe destacar que, durante la entrevista con Marie Claire, la actriz señaló que le hizo esa promesa porque él aún no ha tenido la oportunidad de vivir esa experiencia.

