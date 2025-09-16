¿Le dieron la espalda a Elaine Haro por traición? Ninel Conde retira apoyo que le ofreció en LCDLFM

La tercera temporada de La casa de los famosos México continúa generando intensas emociones dentro y fuera del reality. Esta vez, la polémica gira en torno a la ruptura entre Ninel Conde y la joven actriz y cantante Elaine Haro, a quien la también conocida como el “Bombón asesino” ha decidido retirarle públicamente su apoyo. ¿Cuál fue la razón?

¿Por qué dicen que Elaine Haro traicionó al cuarto Día en La casa de los famosos México 2025?

Elaine Haro fue parte del cuarto Día a su llegada a La casa de los famosos México, pero una dinámica cambió su rumbo en el reality. Y es que hace unas semanas, mientras se llevaba el juego de la “Moneda del destino”, Elaine salió triunfadora, y decidió cambiar de cuarto a ‘Guana’ y a ella.

Así fue la llegada de Haro al team Noche, y rápidamente prometió lealtad a su nuevo equipo, por lo que en redes sociales algunos la señalaron por traición y deslealtad a sus antiguos roomies.

Es así que durante las primeras semanas de la competencia, Elaine Haro y Ninel Conde parecían tener una relación casi maternal. Conde llegó a declarar en múltiples entrevistas que Elaine era como una hija para ella y que su conexión iba más allá del reality show. Incluso mencionó que tenía planes de incluirla en proyectos personales, como la producción de su primer álbum musical. Pero...algo cambió.

Elaine Haro le confiesa a Aarón Mercury con quién va jugar desde que la cambiaron de cuarto. / Captura de pantalla

¿Qué dijo Ninel Conde sobre el apoyo que le ofreció a Elaine Haro?

Sin embargo, todo cambió cuando Elaine Haro decidió cambiar de alianzas y se integró al cuarto Noche. Según ella, el cambio se debió a que encontró mayor afinidad con sus nuevos compañeros y se sintió más comprendida . Esta decisión no fue bien vista por Ninel, quien interpretó el movimiento como un acto de deslealtad y una traición personal.

“Ella ya está en otro equipo, en Noche y realmente ya cantó sus amores y no están con los nuestros entonces así está la situación” Ninel Conde

El cambio de bando de Elaine no solo fracturó su relación con Ninel Conde dentro del reality, sino también fuera de él. La cantante y actriz fue clara al anunciar que ya no contempla a Haro para los proyectos que había insinuado anteriormente . Esto incluye la posible producción del primer álbum musical de la joven artista, una oportunidad que muchos veían como una plataforma clave en su carrera.

💣 NINEL CONDE le retira su apoyo a ELAINE HARO 😳😳



La pregunta es… ¿cómo reaccionará Elaine cuando se entere que la “Bombón Asesino” ya no le hará su disco en Miami?



“Generamos un vínculo que es para toda la vida, no solo para este proyecto” declaraba Ninel hace unas… pic.twitter.com/dyUequ5QNA — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) September 15, 2025

¿Igual que Ninel Conde? Alexis Ayala también da la “espalda” a Elaine Haro

El momento más comentado de la noche vino de parte de Alexis Ayala en La casa de los famosos México. Ante la eliminación de Elaine, el actor afirmó:

“De todos modos pagamos porque somos la manada original” Alexis Ayala

Esta declaración, que tal vez buscaba fortalecer la idea de cohesión entre los miembros originales del cuarto Noche, fue interpretada por muchos como un desprecio hacia Elaine , quien se había esforzado intensamente por integrarse al grupo.

La reacción en redes sociales no se hizo esperar: surgieron intensas críticas y discusiones en torno a la pertinencia del comentario. Algunos internautas lo calificaron como insensible, mientras que otros respaldaron a Alexis, argumentando que Elaine, en realidad, no formaba parte del equipo desde el inicio. Entre las frases más viralizadas se encontraron:



“Cuanta arrogancia los de noche diciendo que se quedan los originales, pobre Elaine :( y ella defendiéndolos cada que podía”,

“COMO QUE ELAINE NO ERA DE LA MANADA. Te me caíste cuarto noche, ahora solo TEAM DIA” y,

“¿Cómo que prefirieron que se fuera Elaine en vez de Alexis?”.

Hubo quienes respaldaron a Alexis, argumentando que su postura tenía sentido dentro de la dinámica de alianzas iniciales del juego. Sin embargo, la polémica ya se había desatado: para muchos, sus palabras confirmaron que Elaine jamás fue realmente incluida del todo en el grupo.

