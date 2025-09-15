¿Elaine Haro ama a Aarón Mercury? Tras salir de ‘La casa de los famosos México’ dice: “Sentí una conexión”

Elaine Haro se convirtió en la séptima eliminada de ‘La casa de los famosos México 2025’. Durante su estancia en el show, dio mucho de qué hablar, principalmente por su aparente atracción hacia Aarón Mercury, quien aún sigue en la competencia. Tras su expulsión, la actriz confiesa sus verdaderos sentimientos por el influencer.

Aarón Mercury / Redes sociales

¿Cómo fue la relación entre Aarón Mercury y Elaine Haro dentro de ‘La casa de los famosos México 2025’?

Elaine Haro y Aarón Mercury tenían una muy buena relación dentro de ‘La casa de los famosos México’. Si bien al principio estaban en diferentes cuartos, luego de que ella se uniera a ‘Noche’ y que se unificaran las habitaciones, se volvieron más unidos.

Desde el comienzo, la actriz mostró actitudes que, para muchos, fueron interpretadas como una señal de que sentía una atracción por Mercury, sentimiento que, aparentemente, se disminuyó un poco luego de que ella empezara a convivir más con Aldo de Nigris, formándose una especie de triángulo amoroso.

Previo a que fuera eliminada de la competencia, Elaine protagonizó un momento muy privado con Aarón. Las celebridades juntaron sus camas y empezaron a jugar bajo las cobijas. Él le hacía cosquillas para tranquilizar sus nervios por la expulsión.

Pese a los acercamientos que tuvieron, su convivencia solo se quedó en una simple amistad, pues Mercury nunca mostró tener un interés romántico por la también cantante. Sin embargo, aquellos que los ‘shipean’ siguen esperanzados en que, una vez que Aarón salga, podría iniciar un romance con ella.

Elaine Haro momento íntimo con Aarón Mercury / Redes sociales

¿Elaine Haro se enamoró de Aarón Mercury en ‘La casa de los famosos México 2025’?

Durante la reciente postgala de ‘La casa de los famosos México’, Elaine Haro habló de sus sentimientos por Aarón Mercury. La joven empezó describiéndolo como una “persona muy linda que le cae bien”.

Posteriormente, admitió que, al menos de su parte, sintió una conexión con él, por lo que no descarta que, una vez termine el show, puedan reunirse y ver si es viable comenzar un noviazgo.

Elaine Haro “La verdad es que me cae muy bien el Aarón. Es bien lindo. Indiscutible, yo, no sé si él, sí sentí una cierta conexión con él, pero, al final, como que no se terminó dando nada, pero, pues veremos. Yo creo que se queda en veremos. No sabemos qué podría pasar”

Tras reconocer que sí se quedó con ganas de besarlo, reveló que, en su momento, prometieron que irían juntos a ver una obra de teatro, ya que él nunca ha asistido a una: “Hubo una conexión real, genuina”, puntualizó.

Aunque hubo algunos detractores que se mostraron en desacuerdo con este posible romance, la mayoría se dijo emocionado por ver qué pasaba con “esta historia de amor” tras la culminación del show.

¿Quién es el novio de Elaine Haro, habitante eliminada de ‘La casa de los famosos México 2025’?

Desde hace algunas semanas, ha circulado el rumor de que, presuntamente, Elaine Haro no entró soltera a ‘La casa de los famosos México 2025’, como ella misma lo dijo. Según las especulaciones, la actriz realmente no terminó su relación con Moisés Peñaloza, sino que acordaron decir que se habían separado para que ella pudiera crear más contenido en el show.

Esta información no ha sido confirmada o negada por ninguna de las partes. En tanto que Moisés, quien también es actor, dijo en su momento que su verdadera relación con Elaine no era importante, sino apoyarla para que continuara en el reality.

Lo que sí ha dicho Haro es que su romance con Peñaloza culminó en buenos términos y que el motivo fue la apretada agenda laboral de ambos.

