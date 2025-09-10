¿Celos en La casa de los famosos México? Aarón Mercury exhibe “mejor trato” de Elaine Haro con Aldo de Nigris

En La casa de los famosos México 2025, una inesperada escena acaparó la atención de los espectadores: Aarón Mercury protagonizó un momento de “celos” al notar un supuesto gesto de favoritismo de Elaine Haro hacia Aldo de Nigris. El incidente ocurrió en el cuarto Día, cuando los habitantes se encontraban descansando. ¿Qué sucedió exactamente?

Elaine Haro, Aarón Mercury y Aldo de Nigris romance en La casa de los famosos México / Redes sociales

¿Hay shippeo entre Elaine Haro y Aarón Mercury en La casa de los famosos México 2025?

Desde las primeras semanas en La casa de los famosos México, Elaine Haro y Aarón Mercury dejaron ver una conexión evidente ante las cámaras del 24/7. Sus constantes bromas, miradas y charlas personales llamaron la atención tanto del público como de sus compañeros dentro del programa.

En las fiestas de los viernes, su cercanía se hizo aún más notoria, llegando incluso a protagonizar algunos momentos de coqueteo. No obstante, en redes sociales surgieron comentarios señalando que Elaine parecía demasiado insistente con Aarón.

Finalmente, fue la propia Elaine quien ha optado por tomar distancia, al reconocer que Aarón no muestra el mismo nivel de interés hacia ella ni parece corresponder a una posible atracción.

Elaine Haro confesó una atracción por Aarón Mercury / Captura de pantalla

¿Por qué Aarón Mercury tuvo celos de Aldo de Nigris y Elaine Haro en el cuarto Día? Esto dicen en redes

Todo comenzó cuando Elaine Haro ingresó al cuarto Día y le llamó la atención a Aarón Mercury por estar acostado en la cama con los tenis puestos. “No, no, no, pero, papi, los tenis, los tenis”, le dijo ella. Lo curioso es que Aldo también tenía los tenis puestos, lo que desató una rápida reacción de su parte al sentirse señalado indirectamente.

“¿ Quién, Aarón? No mam*s, p*rro. Ay, y yo también con tenis aquí ”, expresó Aldo de Nigris entre risas.

Elaine intentó justificar su comentario señalando que los tenis de Aldo “estaban aquí afuera (de la cama)”, en una clara defensa. Sin embargo, esto no pasó desapercibido para Aarón, quien inmediatamente notó el presunto trato preferencial y mencionó:

“Eres bien mentirosita: ‘no tú no Aldo, tú estás bien, tú eres un ching*n. Aarón, tú sí no’. La cámara la captó, ¿cómo haces cosas si sabes que te están grabando?” Aarón Mercury

En rede sociales la cosa está dividida, unos señalan que genuinamente Aarón se puso celoso, algunos otros creen que es el propio humor del influencer. Aquí te compartimos algunos de los comentarios:

“Siii, defiende a tu hombre Elaine” (en referencia a Aldo),

“Lo único bueno de esta temporada es el shippeo de Elaine Haro y Aldo de Nigris”,

“Ven Aarón no es el problema, el problema es producción.” y,

“Apoyo a Elaine, sí estaban en la sábana los de Aarón”

¿Fue una escena de celos o parte del juego?

¿Por qué Aarón Mercury mandó a la ‘friendzone’ a Elaine Haro en La casa de los famosos México?

En algún momento dentro de La casa de los famosos México, Elaine Haro comentó (cuando pertenecía al cuarto Día) sobre cómo Aldo de Nigris le prestó su sudadera a Mariana Botas mientras que Aarón Mercury solo le dio una palmada en la espalda cuando ella le dijo que tenía frío, posteriormente habló sobre la posible relación que podría tener con el tiktoker.

Elaine señaló que, tras varios comentarios de Aarón, entendió que él no tiene un interés romántico en ella, sino simplemente una amistad, ya que aún extrañaba a su ex: Moisés Peñaloza.

“Me hizo ver como si lo estuviera, supuestamente, utilizando; me dio vueltas y solo me dijo: ‘Elaine, me parece una chica linda’. Me dio una arrastrada… pensándolo bien, sí me bateó” Elaine Haro

Para cerrar el tema con sus compañeros, Haro aseguró que no forzaría nada y que una amistad con el influencer sería algo bueno para ella, pues reconoció que el interés romántico no era recíproco.

