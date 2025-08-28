¿Alexis Ayala confrontó a Aarón Mercury por falta de respeto a Elaine Haro en La casa de los famosos México?

La tensión estalló en La casa de los famosos México 2025 cuando Alexis Ayala enfrentó a Aarón Mercury por un comportamiento inesperado con Elaine Haro. Lo que comenzó como un simple consejo terminó convirtiéndose en una lección que dejó a todos preguntándose si el influencer realmente comprende el poder de sus palabras y hasta dónde podría llegar la polémica dentro de la casa.

Aarón Mercury y Elaine Haro

¿Qué pasó entre Aarón Mercury y Elaine Haro en La casa de los famosos México?

En La casa de los famosos México 2025, Aarón Mercury y Elaine Haro.protagonizaron una de las dinámicas más comentadas del reality. Al principio, su cercanía generó especulaciones sobre un posible romance, alimentadas por gestos afectivos y momentos compartidos en fiestas temáticas. Sin embargo, Aarón comenzó a sentirse incómodo cuando Elaine intentó acercarse físicamente y habló de su exnovio, lo que lo llevó a aclarar que no buscaba una relación sentimental dentro del programa.

La tensión entre ambos escaló cuando Elaine interpretó una canción con la frase “Yo soy la recha, ¿qué? La rechazada. A mí friendzonean todas las semanas”, lo que fue visto como una indirecta hacia Aarón. Poco después, tuvieron una discusión en el patio, donde Elaine le dijo que él era quien le caía mal, y Aarón respondió con sarcasmo.

Por si fuera poco, durante una reciente dinámica de roles en La casa de los famosos México, Aarón Mercury tuvo que imitar a Elaine Haro, pero su interpretación no fue bien recibida. Elaine se sintió incómoda y dolida, pues aseguró que esa no era la imagen que le gustaría proyectar ni la forma en que deseaba ser vista por sus compañeros. La situación la afectó tanto que rompió en llanto y decidió tomar distancia emocional. Aarón notó el cambio en su actitud, y antes de acercarse a hablar con ella, prefirió buscar a Alexis Ayala para pedirle un consejo sobre cómo manejar la situación sin herirla más.

¿Qué le dijo Alexis Ayala a Aarón Mercury sobre su trato a Elaine Haro en La casa de los famosos México 2025?

Aarón Mercury buscó a Alexis para que le diera su punto de vista ante la situación con Elaine Haro. Ayala comenzó reconociendo lo difícil que es convivir en un espacio cerrado como el reality: “Qué difíciles son las relaciones humanas, más aquí encerrados. Convives quieras o no”, expresó.

Luego, sin rodeos, tocó el tema central: el respeto hacia las mujeres. Le pidió a Mercury que reflexionara sobre sus palabras y acciones, especialmente si sentía culpa o incomodidad por lo sucedido.

“Qué fuerte lo que dijiste, si no sabes cuál es el límite, pon tú el límite del respeto”, le aconsejó.

Ayala no lo juzgó, pero sí lo instó a ser más consciente del poder de sus palabras: “La diferencia del poder de tus palabras. No lo haces con malicia para joder, o para sacar provecho”, dijo, dándole el beneficio de la duda.

Se filtra aundio de Alexis Ayala y la Jefa de La casa de los famosos México / Captura de pantalla

¿Por qué Alexis Ayala le pidió a Aarón Mercury cuidar su trato hacia Elaine Haro y las mujeres en La casa de los famosos México?

Uno de los momentos más contundentes de la charla fue cuando Alexis Ayala le pidió a Aarón Mercury que evitara los albures o bromas de doble sentido con las mujeres: “Procura, en tu entendido, no alburear con mujeres, a los hombres diles lo que quieras, pero procura a la mujer”, enfatizó.

El actor también reconoció las cualidades positivas de Mercury, describiéndolo como “caballeroso, atento, amable, respetuoso”, y lo animó a no perder esa esencia por querer encajar o destacar en el juego.

Además, le habló sobre la importancia de la percepción en un entorno donde todo se graba y se interpreta:

“Es muy delicado porque tú me vas a hacer como me ves, no como yo creo que me ves”, explicó, sugiriéndole que aclarara cualquier malentendido con Elaine, pero sin caer en manipulaciones.

¿Cómo reaccionó Aarón Mercury al consejo de Alexis Ayala sobre Elaine Haro?

El mensaje de Alexis Ayala resonó dentro y fuera de La casa de los famosos México. Muchos espectadores aplaudieron su postura y la forma en que abordó el tema con respeto, pero sin suavizar la importancia del asunto.

“Tienes que ser claro por qué juegas con ella, si quieres algo después de aquí o algo de la casa, pero déjalo claro para que el día de mañana no haya un malentendido” Alexis Ayala

Aarón solo escuchó atento y optó por platicar con Elaine antes de suponer cualquier situación. Finalmente Alexis Ayala le advirtió: “Aquí no hay nada discreto, cada quien lo interpretará como quiera, hay que tener cuidado. Hay cosas que se pueden tornar personales, los dos deben tener cuidado con eso”