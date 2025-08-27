¿Quiénes son los nominados de La casa de los famosos México 2025 hoy miércoles 27 de agosto?

Tras la sorpresiva eliminación de Priscila Valverde de ‘La casa ded los famosos México’,hoy, miércoles 27 de agosto, se llevará a cabo la quinta gala de nominación y como era de esperarse, ¡los ánimos estarían que arden entre los habitantes! Esta semana, el juego dio un giro inesperado con la temida “moneda del destino”. La suerte cayó en manos de Elaine Haro, quien tuvo que mover estratégicamente a un habitante de cada cuarto. Para no perjudicar a nadie, la actriz decidió sacrificarse y cambiarse de habitación por Guana… pero lo que parecía un gesto noble, ¡desató el caos!

Y es que Guana, quien había jurado lealtad a cuarto Noche, apenas pisó cuarto Día y ya estaba diciendo que jugaría en su contra. Mientras tanto, Elaine fue bien recibida en su nueva habitación, pero, hasta ahora, no ha definido con claridad su estrategia ¿Se viene una guerra silenciosa entre cuartos? ¡Esta gala promete más que una telenovela!

Lee: Doña Lety explota vs Mariana Botas por no regresarle su sudadera a Aldo de Nigris: “Desgraciada”

¡Quéééé stroooongeeeeer! Elaine se va a cuarto noche y manda a Guana a cuarto día



¡No te pierdas nada! SUSCRÍBETE a #ViX Premium y disfruta sin interrupciones el 24/7🔥 👉🏻https://t.co/gAHDeZ2CG1 #LaCasaDeLosFamososMx disponible también en #LasEstrellas y #Canal5 pic.twitter.com/uCczF4srb0 — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) August 26, 2025

¿Quién ganó la prueba del líder de la semana en ‘La casa de los famosos México’ 2025?

El pasado lunes 25 de agosto se vivió la prueba del líder de la semana en La casa de los famosos México 2025, y como era de esperarse, ¡la tensión estuvo al máximo! La dinámica llevó por nombre “La jugada crece” y consistió en lanzar pelotas a orificios con valores numéricos, al estilo del clásico juego de canicas, pero con un giro moderno. Los participantes debían sumar la mayor cantidad de puntos para avanzar a la ronda final, donde cada error podía costarles la inmunidad y el acceso a la suite de privilegio.

Tras una competencia reñida, los finalistas fueron:



Shiky

Mar Contreras y

Dalilah Polanco.

Lee: Facundo llama “actor chafa” a Alexis Ayala en La casa de los famosos México 2025 y enciende la polémica

. @DalilahPolanco, @MarContrerasOF y @yosoyshiky son los finalistas de la prueba del líder



¡No te pierdas nada! SUSCRÍBETE a #ViX Premium y disfruta sin interrupciones el 24/7🔥 👉🏻https://t.co/gAHDeZ2CG1 #LaCasaDeLosFamososMx disponible también en #LasEstrellas y #Canal5 pic.twitter.com/b9XFEPZydM — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) August 26, 2025

Ya en la gala del 25 de agosto, los tres finalistas se enfrentaron. Mar fue descalificada por no completar la prueba, mientras que Dalilah sumó 300 puntos. Sin embargo, fue Shiky quien se coronó como el nuevo líder de la semana, acumulando 450 puntos en la ronda decisiva. Con este triunfo, Shiky no solo obtuvo inmunidad frente a las nominaciones, sino también el poder de salvar a un nominado este viernes y el acceso a la suite del líder.

Como parte del premio, se realizó un juego de azar para elegir a su acompañante en la suite, y la suerte favoreció a Mariana Botas, quien sacó el número 7, el mismo que Shiky había mencionado a “la Jefa”. Ambos disfrutarán de los lujos y comodidades del espacio exclusivo, mientras el resto de los habitantes se pensarían sus estrategias ante este nuevo giro en el juego.

Mira: Cecilia Galliano externa su contundente opinión sobre los conflictos en La casa de los famosos México

Gracias a la suerte, Mariana sube a la suite y Shiky rompe en llanto por la emoción de ser líder



¡No te pierdas nada! SUSCRÍBETE a #ViX Premium y disfruta sin interrupciones el 24/7🔥 👉🏻https://t.co/gAHDeZ2CG1 #LaCasaDeLosFamososMx disponible también en #LasEstrellas y #Canal5 pic.twitter.com/wdV8sD0irT — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) August 26, 2025

¿Cuál será dinámica de nominación en ‘La casa de los famosos México’ 2025 hoy 27 de agosto?

Hoy miércoles 27 de agosto del 2025, los habitantes de La casa de los famosos México enfrentarán una gala de nominación completamente distinta a lo que han vivido hasta ahora. Aunque creen que será una noche como cualquier otra, la producción tiene preparada una dinámica que promete sacudir las estrategias y alianzas dentro del reality. ¡Las reglas cambiarán por completo! Tal como lo adelantó Galilea Montijo en el programa Hoy, esta quinta gala será todo menos predecible.

La nueva mecánica consiste en una ruleta que los participantes deberán girar para asignar puntos de nominación, ya sean positivos (+3, +2, +1) o negativos (-3, -2, -1). Esta dinámica no solo aumenta la tensión, sino que obliga a los famosos a tomar decisiones más calculadas: ¿beneficiar a un amigo esperando que el público lo salve o castigar a un rival directo? La estrategia se vuelve más compleja y emocional, y sin duda, esta noche marcará un antes y un después en el juego.

Mira: ¿Dalilah Polanco abandona ‘La casa de los famosos México’ tras pleito con Mar Contreras? “No está padre esto”

¿Quiénes son los nominados de ‘La casa de los famosos México’ 2025 hoy 27 de agosto?

Aunque todavía no se conoce la placa de hoy de los nominados de ‘La casa de los famosos México’ 2025. Algunos usuarios lanzaron en redes sociales sus predicciones sobre los posibles habitantes en riesgo de eliminación.

Según los internautas, los posibles nominados de hoy podrían ser:



Aldo de Nigris

Aarón Mercury

Alexis Ayala

Dalilah Polanco

Facundo

Mariana Botas

Estos datos fueron reportados con base en la opinión del público en redes sociales. Por esta razón, se consideran en puntual calidad de RUMOR. Será hasta la esperada gala de nominación esta noche cuando se revelen los nombres de los habitantes que podrían abandonar La casa de los famosos México 2025 en su quinta semana.