La casa de los famosos México 2025: ¿Quién ganó la prueba del líder hoy 25 de agosto?

Este lunes 25 de agosto arrancó la quinta prueba del líder en “La casa de los famosos México 2025", una de las dinámicas más esperadas por los fans, pues no solo define la permanencia de un habitante dentro del reality, sino también la estrategia que marcará el rumbo de la competencia en esta nueva semana.

Tras la eliminación de Priscila Valverde el pasado domingo en ‘La casa de los famosos México’, la expectativa creció entre el público y los participantes sabrían que convertirse en líder es sinónimo de poder y protección dentro de la casa.

Por ello, la prueba del líder es uno de los momentos más seguidos por la audiencia y más temidos por los famosos.

Tres habitantes de La casa de los famosos México 2025 se enfrentarán esta semana en la prueba de líder para pelear por la inmunidad. ¿Quiénes son? / Instagram

¿Quién es el líder de la quinta semana en La casa de los famosos México 2025 hoy 25 de agosto?

Hoy, lunes 5 de agosto, Shiky, Mar Contreras y Dalilah Polanco se disputarán el duelo final que definirá al nuevo líder de la semana en ‘La casa de los famosos México’ 2025. El enfrentamiento promete sacar chispas, especialmente por la clara rivalidad entre Mar y Dalilah, quienes han protagonizado varios momentos de tensión dentro de la casa.

Cabe recordar que, durante la cena de nominados, el pasado jueves, Mar Contreras señaló que Dalilah es demasiado “controladora”, mientras que Polanco no dudó en responder tachándola de “neurótica”, comentario que por supuesto no fue bien recibido por su compañera. ¿Qué pasará esta noche?, ¿será de cuarto Día o de cuarto Noche el líder de esta semana?

Mira: Ninel Conde revela sus favoritos para ganar La casa de los famosos México 2025 ¿Traición al cuarto Día?

¿De qué trató la prueba del líder en La casa de los famosos México 2025, hoy 25 de agosto?

Esta semana ‘la Jefa’ en ‘La casa de los famosos México 2025' sorprendió con una dinámica inspirada en el clásico juego de canicas. Los habitantes tuvieron lanzar pelotas que caían en diferentes orificios. La dificultad radicaba en que no todos los orificios otorgaban puntos: los de color azul sumaban, mientras que los de color naranja restaban.

El objetivo fue acumular la mayor cantidad de puntos posibles, demostrando no solo agilidad y precisión, sino también concentración y estrategia. Cualquier error podía costar caro, ya que perder puntos significaba alejarse de la inmunidad. En caso de empate, la producción anunció que contaba con una mecánica especial para definir al líder, lo que incrementó la emoción tanto dentro como fuera de ‘La casa’.

La competencia generó momentos de gran tensión, discusiones y hasta reclamos entre algunos participantes, ya que cada semana el liderazgo se vuelve más decisivo y los nervios están a flor de piel.

Mira: Alexis Ayala recibió amenazas de muerte de un actor ¿por ser habitante en La casa de los famosos México?

Mar, Dalilah y Shiky se enfrentarán a la prueba líder de la quinta semana en La casa de los famosos México. / Redes

¿Qué beneficios obtiene el líder de la semana en La casa de los famosos México 2025?

Ser líder no solo significa inmunidad, sino también un cambio radical en la estrategia del juego en “La casa de los famosos México 2025”. Entre los beneficios más importantes están:



Inmunidad total ante nominaciones: durante toda la semana, el líder no puede ser nominado.

durante toda la semana, el líder no puede ser nominado. Oportunidad de salvar a un nominado: a mitad de semana, el líder participa en una segunda dinámica para rescatar a un compañero de la lista de nominados, siempre y cuando no le roben el poder de salvación.

a mitad de semana, el líder participa en una segunda dinámica para rescatar a un compañero de la lista de nominados, siempre y cuando Acceso a la suite del líder: un espacio exclusivo, cómodo y lujoso, donde puede disfrutar de mayor privacidad. Además, tiene el derecho de invitar a un habitante, lo que fortalece o pone a prueba alianzas.

Estos privilegios convierten al líder en una pieza fundamental de la semana, ya que puede negociar, generar pactos y asegurar su camino en el reality y apoyar a sus aliados.

Estos privilegios hacen que todos los habitantes luchen con intensidad por conseguir este puesto.

Mira: Aarón Mercury revela si quiere una relación con Elaine Haro en La casa de los famosos México, ¿le llegará?

Mar, Dalilah y Shiky se enfrentarán a la prueba líder de la quinta semana en La casa de los famosos México. / Redes

¿Quiénes son los finalistas de la prueba del líder en La casa de los famosos México, hoy 25 de agosto?

Luego de intensas rondas, tres famosos lograron destacar y convertirse en los finalistas de la prueba del líder de la quinta semana en “La casa de los famosos México”.



Los tres concursantes se enfrentarán en la gala de hoy 25 de agosto, emitida a través del Canal 5, por el titulo del líder. La decisión marcará un punto clave en la estrategia de esta semana y podría cambiar completamente el rumbo de las nominaciones. ¿Quién ganará?

Información en desarrolló...