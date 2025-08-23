¿Quién es el salvado de ‘La casa de los famosos México 2025? ¡Abelito, Facundo y Aarón Mercury se enfrentan!

Hoy, viernes 22 de agosto, se realizará el duelo por la salvación en ‘La casa de los famosos México 2025’. Abelito se enfrentará a Aarón Mercury y a Facundo, líderes de la semana, para robarles este privilegio, el cual permite sacar a uno de los habitantes nominados de ‘la placa’ y evitar su eliminación.

Abelito es el retador del duelo de salvación en La casa de los famosos México / Redes sociales

¿Quiénes son los nominados de la cuarta semana de ‘La casa de los famosos México 2025’?

A diferencia de otras ocasiones, las nominaciones de esta semana en ‘La casa de los famosos México 2025’ tuvieron un cambio repentino. Los habitantes tuvieron que romper una alcancía en forma de ‘puerquito’, la cual influyó en los votos.

Al final del proceso, estos ocho famosos quedaron en la placa de nominados:

Alexis Ayala

Guana

Priscila Valverde

Abelito

Shiky

Mariana Botas

Mar Contreras

Dalilah Polanco

Debido a que Abelito es uno de los nominados, muchos creen que, si llega a ganar la salvación, dejará de lado su amistad con ‘el Guana’ y Alexis Ayala, quienes habitan con él en el cuarto Noche, y optará por salirse de la placa.

¿Quién será el posible eliminado de ‘La casa de los famosos México 2025’?

Aunque todavía no se realiza el juego por la salvación, algunas páginas especializadas en ‘La casa de los famosos México’ han hecho encuestas para saber quién, supuestamente, podría ser el posible cuarto habitante eliminado de la temporada.

De acuerdo con dichas encuestas, el posible próximo eliminado, supuestamente, estaría entre Shiky y Mariana Botas. Por otra parte, los participantes con más apoyo serían: Abelito, Mar Contreras y Alexis Ayala.

Sin embargo, esto podría cambiar con la decisión que tome aquel que gane el beneficio de la salvación. Cabe destacar que esto no es información oficial de las paginas de ‘La casa de los famosos México’ 2025 y solo se conocerá quién sale del reality el próximo domingo 24 de agosto.

Posible cuarto eliminado de La casa de los famosos México / Redes sociales

¿Dónde y cuándo ver el duelo por la salvación en ‘La casa de los famosos México 2025’?

El duelo entre Abelito, Facundo y Aarón Mercury por la salvación en ‘La casa de los famosos México’ se realizará hoy viernes 22 de agosto, durante la gala del programa, que iniciará a las 10 pm. Se podrá ver a través del Canal 5 y la plataforma de VIX.

Este acontecimiento ha puesto muy tensos a los habitantes de ‘La casa’ y ha creado muchas expectativas en el público, quienes han mostrado su deseo de que Abelito gane el enfrentamiento.

Facundo y Aarón Mercury líderes de La casa de los famosos México / Redes sociales

¿Quién ganó el duelo por la salvación y qué habitante salió de la placa de nominación en ‘La casa de los famosos México’?

Durante la gala de ‘La casa de los famosos México 2025', Facundo, Aarón Mercury y Abelito fueron llamados al famoso ‘zoom’ para realizar el duelo por la salvación.

Para determinar al ganador de este privilegio, se realizó una dinámica llamada ‘boomerang’. Los jugadores tenían que lanzar una pelota sobre una plataforma y conseguir el mayor puntaje posible.

Al final de la prueba, el ganador fue Facundo, quien logró sumar 80 puntos. El conductor salvó a Shiky, por lo que la placa quedó de esta forma:

Alexis Ayala

Guana

Priscila Valverde

Abelito

Mariana Botas

Mar Contreras

Dalilah Polanco

