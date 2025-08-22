Mariana Botas se ataca al ver que Aldo de Nigris la nominó en La casa de los famosos México ¡Lanza advertencia!

La tensión crece dentro de “La casa de los famosos México 2025” luego de que en la gala del 21 de agosto se revelaran las nominaciones secretas de los habitantes. El momento más polémico lo protagonizó Mariana Botas, quien descubrió que Aldo de Nigris sí le dio puntos en el confesionario, situación que, supuestamente, la habría dejado molesta y la llevó a lanzar una inesperada advertencia.

¿A quién nominó Aldo de Nigris en La casa de los famosos México?

Durante la transmisión, Odalys Ramírez y Diego de Erice mostraron cómo quedaron registradas las nominaciones después de la dinámica de puerquitos.. En un inicio, Aldo de Nigris había decidido votar contra Dalílah Polanco y Shiky, pero su nominación fue anulada, por lo que tuvo que modificar su estrategia.

“Le doy dos (puntos) a Priscila (Valverde) y uno a Mariana (Botas)”, expresó el exfutbolista regio. Dicha situación sorprendiendo a la actriz, quien se habría mostrado más cercana al sobrino de Poncho en los últimos días.

Al escuchar su nombre, Mariana Botas volteó de inmediato a verlo, visiblemente incómoda por la decisión. Minutos más tarde compartió con otros habitantes su molestia.

Aldo de Nigris nominó a Mariana Botas y ella reacciona. / Captura de pantalla

¿Qué dijo Mariana Botas al descubrir que Aldo de Nigris sí la nominó en La casa de los famosos México?

Mariana Botas no pudo ocultar su incomodidad y detalló que esperaba recibir menos puntos en esta ronda. Sin embargo, confirmó que fue nominada por la mayoría de los integrantes del cuarto Noche, en especial por Aldo, Aarón y Abelito, de quienes no lo esperaba.

“Sí me nominaron los tres Aldo, Aarón y Abelito, los tres, sino entonces por qué yo tengo cuatro puntos. Yo tenía mucha curiosidad, porque así me dio paz porque así ya no me sentí culpable… A mí me empinaron todos”, comentó con sinceridad.

Además, explicó que no entendía por qué Aldo de Nigris le dio puntos a ella y no a alguien más.

“Cambió su nominación Dalílah y Shiky, no salió; luego dijo Priscila y porque le caigo mejor yo, porque, genuinamente, me llevo mejor con él y dijo Mariana, pero se lo pudo haber dado a Elaine, me chin... de todos modos. Voy a estar de sabes qué hazte para allá”, señaló.

¿Qué advertencia lanzó Mariana Botas tras ser nominada por Aldo de Nigris en La casa de los famosos México?

Más tarde, en una charla con Dalílah Polanco, Mariana Botas lanzó una advertencia que dejó claro que su estrategia cambiará a partir de ahora:

“Ya los voy a nominar sin pena ni gloria. Yo sabía que Aldo me había nominado porque ayer no me hablaba… Ya da una paz. Ahora sí, sin pena, ni gloria” Mariana Botas

Aunque reconoció que estaba molesta, también dejó entrever que podría perdonar al exfutbolista:

“Al único que, medio se la puedo perdonar, es a Aldo porque la cambió, que pudo haberle dado a alguien más. Aldo si no hubieras cambiado tu nominación, lo hubieras empinado, estoy enojada con él, yo sabía. A mí todos me nominaron”, concluyó.

