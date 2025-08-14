¿Facundo se va al cuarto Noche en La casa de los famosos México?: “Me siento más cómodo con ellos”

En uno de los momentos más reveladores de La casa de los famosos México, el conductor Facundo sorprendió a sus compañeros, así como al público al anunciar un giro drástico en su estrategia dentro del reality. En una charla privada con Ninel Conde y Elaine Haro, confesó haber perdido el apego emocional con su equipo actual, conocido como cuarto Día. ¿Se va a cuarto Noche?

Facundo

¿Facundo se va del cuarto Día en La casa de los famosos México 2025?

Durante la conversación con Ninel Conde y Elaine Haro en su habitación, Facundo dijo a sus compañeras de La casa de los famosos México: “Ya no siento ese lazo con el cuarto Día”. Aunque reconoció que mantiene una buena convivencia con sus compañeros de cuarto, aseguró que las relaciones con algunos se han enfriado con el paso de las semanas.

El conductor destacó su creciente cercanía con miembros del otro cuarto, particularmente con Guana, con quien ha generado una conexión más sólida y auténtica. “Me siento más cómodo con ellos, las pláticas son más reales”, comentó Facundo.

¿Quiénes son los favoritos de Facundo para ganar La casa de los famosos México?

Más allá del cambio de alianzas dentro de La casa de los famosos México, Facundo dejó en claro que su enfoque dentro de la casa ha dado un giro hacia lo individual. En palabras del propio conductor: “Voy a empezar a jugar por mí. Ya no me puedo quedar solo por lealtad”.

Eso no es todo, Facundo identificó a los cinco participantes más fuertes del momento, colocándose a sí mismo en el quinto lugar. Ellos son sus posibles finalistas:

El Guana,

Abelito,

Shiky y

Aldo de Nigris.

Con esta evaluación, el conductor dejó en claro que su prioridad es avanzar, aunque eso implique cambiar de bando o romper pactos anteriores. Esta actitud ha generado comentarios encontrados en redes sociales, donde algunos celebran su honestidad y otros lo acusan de traicionar a sus aliados.

El Guana, Aldo de Nigris, Abelito y Shiky

¿Facundo se enteró que fue ‘funado’ por su participación en La casa de los famosos México?

La decisión de Facundo no se dio en un vacío. Días antes, un incidente en el patio encendió las tensiones dentro de La casa de los famosos México. A través de un carrito con altavoces, los concursantes recibieron un mensaje externo: se estaba funando (cancelando) a Facundo y a Ninel Conde, el cual el comediante escuchó.

Sin embargo, no reveló si basó su decisión de jugar de manera individual por enterarse que esta siendo ‘funado’ en las redes sociales. Esto por su participación en ‘La casa de los famosos México’.

El público de ‘La casa de los famosos México’ ha mencionado que las relaciones interpersonales en ‘La casa de los famosos México’ serían un factor constante. Por esta razón, se cree que en redes que el movimiento de Facundo marcaría un antes y un después en esta temporada.

