Hija de Facundo lanza contundente mensaje: ¿Despotricó contra los detractores de su papá?

La participación de Facundo en ‘La casa de los famosos México’ 2025 ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales. Aunque su actuación en el reality había causado total expectativa, actualmente ha estado envuelto en fuertes polémicas. Por esta razón, su hija, Mila Gómez, lanzó un contundente mensaje en medio de las críticas que ha recibido el comediante, principalmente por su controversial broma a Aldo de Nigris, sobrino de Poncho de Nigris.

A dos semanas del estreno de ‘La casa de los famosos México’, los integrantes del cuarto Día han sido verdaderamente criticados en redes sociales, en especial, Facundo. Esto por su supuesta actitud con algunos habitantes del team Noche, tal como con Aldo de Nigris, a quien le jugó una broma considerada por cibernautas como “pesada”, en la fiesta del pasado viernes.

¿Qué le hizo Facundo a Aldo de Nigris en la fiesta de ‘La casa de los famosos México’ 2025?

Durante la fiesta semanal en La casa de los famosos México 2025, Facundo protagonizó una polémica broma al jalar abruptamente la alfombra sobre la que bailó Aldo de Nigris, lo que provocó que este cayera al suelo de forma aparatosa.

El incidente generó indignación entre el público. Incluso, Poncho de Nigris, tío de Aldo, expresó su enojo y pidió que se sancionara a Facundo. Posteriormente, el comediante admitió que su acción fue demasiado brusca y se disculpó con el integrante de ‘Noche’ en privado.

Además, la producción intervino. ‘La Jefa’ llamó a Facundo y le advirtió sobre los riesgos de realizar bromas físicas dentro del reality. Sin embargo, las críticas en contra del comediante no han cesado en redes sociales.

¿Qué dijo Mila Gómez, hija de Facundo, sobre las críticas al conductor por su participación en ‘La casa de los famosos México’?

Luego de que Delia García, prometida de Facundo, expuso que recibió amenazas de muerte tras las controversias que ha protagonizado el conductor en ‘La casa de los famosos México’ 2025, en esta ocasión, Mila Gómez, hija del famoso, también se habría pronunciado a dicho escándalo.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la joven, de 19 años, compartió un video en el que le mostró todo su apoyo al Facundo, su padre. En este se pueden ver algunos momentos del conductor y la joven en su infancia. Esto junto a su hermana, Valentina Gómez.

Además del video, Mila también le envió un contundente mensaje a su padre, en el cual le externó todo su amor. Eso no es todo, también habría lanzado una indirecta a quienes lo han criticado en redes sociales.

“Si todo el mundo hubiera tenido un papá como el mío, no existiría la gente infeliz. Te amo papá y les mando mucho amor a todos, sobre todo a los que más les hace falta”. Mila Gómez

Dicho video desató reacciones encontradas entre los usuarios. Algunos celebraron el apoyo que mostró Mila a su padre, así como otros quienes destacaron que la participación de Facundo en el reality ha dejado mucho que desear.

Cabe señalar que Mila no es la primera en salir en defensa de Facundo; Esmeralda Palacios, su exesposa, también expresó su aparente descontento por la ‘funa’ al padre de sus hijos.

