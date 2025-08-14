Priscila Valverde y Elaine Haro ‘discuten’ en ‘La casa de los famosos México’, ¿el fin del ‘team Día’?

Con la tercera gala de nominación en ‘La casa de los famosos México 2025’ a la vuelta de la esquina, el ‘team Día’ parece comenzar a dividirse, o al menos así lo perciben los fans del reality, principalmente por la breve discusión entre Priscila Valverde y Elaine Haro, así como la decisión de Facundo. ¿Qué pasó?

Team Día de La casa de los famosos México 2025 / Redes sociales

Checa: Konan Big, luchador profesional, amenaza a Facundo por fuerte broma a Aldo de Nigris: “Nos va a escuchar”

¿Quiénes conforman en ‘team Día’ en ‘La casa de los famosos México 2025'?

Para esta temporada de ‘La casa de los famosos México’, los cuartos se dividieron en ‘Noche’ y ‘Día’. Así están distribuidos los participantes:

Cuarto Noche

Alexis Ayala

Mar Contreras

El Guana

Aldo de Nigris

Aarón Mercury

Shiky

Cuarto Día

Elaine Haro

Ninel Conde

Dalilah Polanco

Facundo

Shiky

Priscila Valverde

Mariana Botas

Si bien los participantes han dejado claro que, al menos por ahora, jugarán por cuartos para protegerse entre sí, muchos usuarios han comenzado a detectar lo que consideran como “grietas”, principalmente en el ‘team Día’, algo que podría poner en peligro su alianza.

Cuarto Día y Cuarto Noche de La casa de los famosos México 2025 / Redes sociales

No te pierdas: ¿Facundo y Ninel Conde planean complot en La casa de los famosos México? Filtran video que los delata

¿Por qué Elaine Haro y Priscila Valverde ‘discutieron’ en ‘La casa de los famosos México 2025’?

Durante la madrugada de este 13 de agosto, Elaine Haro, en La casa de los famosos México, les comentó a sus compañeros del ‘cuarto Día’ que necesitaba una funda, pero que, cuando fue a pedir uno al ‘cuarto Noche’, se lo negaron.

Esto fue rápidamente desmentido por Priscila Valverde, quien mencionó que le habían ofrecido una de Aldo de Nigris: “Te dijeron que sí tomaras una libre, que estaba la de Aldo”, expresó.

La actriz, con aparente molestia, terminó admitiendo que sí, pero que al final no la había tomado: “Por eso. Aldo después me dijo que agarrara la de él, pero no”, indicó.

Aunque el conflicto acabó allí, muchos comenzaron a decir que Elaine ya le estaba “mintiendo” a su equipo, una clara señal de que la joven ya estaría dudando de sus compañeros. Incluso, algunos creen que, dentro de poco, podría unirse a ‘team Noche’.

Y es que esta no es la primera vez que en redes señalan a Haro de alguna clase de “deslealtad” hacia su equipo. Justo después de la noche de cine en ‘La casa’, Elaine habló con Mar, quien se ha quejado de que las mujeres de ‘Día’ la excluyen, y le dijo que podría contar con ella para cualquier cosa.

Elaine mintiendo sobre lo que le dijeron los de Noche, si no es porque Priscila dice que si le ofrecieron el edredón libre de Aldo, no lo dice



#LaCasaDeLosFamososMx#LaCasaDeLosFamososMx3 pic.twitter.com/XoHVi7Ex46 — Clau (@Clau1930619) August 13, 2025

¿Facundo abandona el ‘team Día’ de ‘La casa de los famosos México 2025'?

Por otra parte, Facundo dejó ver que ya contempla jugar solo. En una conversación con sus compañeros, mencionó que el asunto de las nominaciones lo han dejado reflexionando, ya que hay habitantes que le agradan del “otro cuarto”.

Incluso, les dijo al ‘team Día’ que tenían la libertad de “tirarle”, ya que no cree estar dispuesto a jugar por cuartos, como han planeado en las últimas semanas.

“Yo quizá, al decirles esto, estoy firmando una sentencia, les estoy diciendo: ‘tírenme porque yo ya no quiero ser fiel’. Quizá si hay un momento en que ‘el Guana’ está en placa y otra persona, voy a salvar al ‘Guana’ porque me llevo más con él que con cualquiera de ustedes. Voy navegando como me voy sintiendo. No quiero que lo vean como una traición”. Facundo

Facundo le dice no más al cuarto día y quiere jugar solo, pero casualmente menciona que S lleva más con los de noche que con su propio cuarto, a mi me suena a pura conveniencia y se quiere ir para noche 🤣#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/F3VyIGE1Dh — Anxiety (@andrescaceress1) August 13, 2025

¿Por qué el ‘team Día’ de ‘La casa de los famosos México 2025’ está siendo criticado en redes sociales?

En los últimos días, los usuarios han mostrado más preferencia por el ‘team Noche’. Esto se debe a ciertos comentarios y comportamientos hechos por del ‘team Día’, principalmente de Facundo y Ninel Conde.

En el caso de Ninel Conde, algunos la han acusado de “manipular” a los de su cuarto, principalmente a Elaine, Priscila y Mariana. Tambien, muchos internautas la criticaron por su discusión con Alexis Ayala, a quien acusó de ‘violentador’ luego de que, durante una dinámica, le dijera “quítate” a Elaine.

Por otro lado, Facundo ha sido juzgado por los comentarios que ha hecho en contra de Aarón Mercury, a quien hasta le llegó a desear su “extinción”. Asímismo, varios siguen molestos por la broma que le hizo a Aldo de Nigris al jalarle la alfombra durante una fiesta y ocasionar que se cayera. Los fans consideran que pudo haber puesto en riesgo la vida del influencer. Por ello, ‘la Jefa’ lo mandó a llamar y lo regañó por sus acciones. ¿Qué pasará?

Mira: ¿Poncho de Nigris le reclamó a la productora de La casa de los famosos México por broma de Facundo a Aldo?