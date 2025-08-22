¿Atacaron los negocios del esposo de Mar Contreras, tras polémicas en La casa de los famosos México?

Todo comenzó con una escena inesperada en La casa de los famosos México 2025, el reality que ha sacudido la vida de varios de sus habitantes dentro y fuera de la pantalla. Esta vez, la polémica alcanzó a Julio Aguilar, esposo de Mar Contreras, quien enfrenta ataques en redes sociales y reseñas negativas en sus negocios. ¿Qué pasó?

Ninel Conde habló con Mar Contreras durante la cena de nominados de La casa de los famosos México / Caputras de pantalla

¿Qué pasó en La casa de los famosos México 2025 que desató supuestos ataques contra el esposo de Mar Contreras?

En el programa de Shanik Berman dieron a conocer que la polémica escena protagonizada por Mar Contreras en La casa de los famosos México 2025, donde se le vio levantando comida del suelo para servirla a Priscila Valverde durante la “noche de cine”, habría desatado una ola de críticas que no solo la afectaron a ella, sino, supuestamente, también a su familia.

Según los colaboradores del programa de Shanik Berman, este momento generó reacciones intensas entre los seguidores del reality, especialmente señalaron a los presuntos seguidores de Ninel Conde, quienes, supuestamente, organizarían ataques digitales contra la actriz.

De acuerdo con Quique Galdeano, colaborador del programa, los ataques no se limitaron a redes sociales, sino que también alcanzaron los negocios de Julio Aguilar, esposo de Mar Contreras.

“Por lo que pasó en el cine están básicamente increpando al esposo de Mar que es Joel, que tiene restaurantes, es restaurantero y pues todos los haters están poniéndole malas reseñas a los restaurantes porque la gente se ensaña”, explicó.

Esta situación, supuestamente, habría afectado la reputación digital de sus establecimientos, generando preocupación entre sus clientes y seguidores.

Además, Galdeano agregó que existe un chat, presuntamente conformado por seguidores de Ninel Conde, en el que, supuestamente, se hablaría de confrontar a Mar Contreras en persona.

“Hay un chat, dicen que es gente de Ninel y están diciendo que quieren ir a gritarle cosas a Mar, le está llegando hate a los hijos de Mar, a su esposo, no mató a nadie, es parte del show pero relájense” Quique Galdeano

Cabe aclarar que todo se mantiene en el terreno del supuesto, pues ni Ninel Conde, el esposo de Mar o el equipo de la actriz que maneja sus redes han dicho nada al respecto. Por esta razón, dicha información quedó en total calidad de RUMOR.

¿Quién es Julio Aguilar, esposo de Mar Contreras habitante de ‘La casa de los famosos México 2025'?

Julio Aguilar es un chef y empresario mexicano que ha dedicado su vida a la gastronomía, lejos del mundo del espectáculo. Casado con Mar Contreras desde 2011, la pareja tiene dos hijos, quienes actualmente están bajo el cuidado de Julio.

Aguilar no solo se limita a dirigir restaurantes en la Ciudad de México; también tiene presencia internacional con oficinas en Dinamarca, Chile y Las Vegas. Amante de los deportes como el fútbol y el tenis, Julio combina su pasión por la cocina con la gestión de negocios exitosos, construyendo una reputación sólida en el ámbito gastronómico.

A diferencia de su esposa, Julio mantiene un perfil bajo frente a los medios, lo que hace que los supuestos ataques recientes hayan sido, posiblemente, aún más impactantes para él y su familia.

¿Qué negocios tiene Julio Aguilar, esposo de Mar Contreras habitante de ‘La casa de los famosos México?

Los negocios de Julio Aguilar se destacan por su diversidad y popularidad en la gastronomía mexicana. Entre ellos se encuentran:



House of Wok: restaurante especializado en comida asiática.

Mucho Burro: concepto de cocina casual mexicana con toque innovador.

Yaki Mucho: restaurante de fusión y comida rápida gourmet.

Caveman Grill and BBQ: dedicado a carnes y parrilladas al estilo americano.

Tras la polémica en La casa de los famosos México 2025, los restaurantes, supuestamente, han recibido críticas negativas en plataformas de reseñas y redes sociales. Shanik Berman señaló que este tipo de ataques suelen generar una reacción contraria:

“Si van a atacar a Mar Contreras, le van a dar más fuerza. Esto ha ocurrido en todas las temporadas; incluso en la pasada, uno de los que más hate recibió fue el esposo de Mariana Echeverría.” Shanik Berman

¿Qué pasó entre Mar Contreras y Ninel Conde en La casa de los famosos México que desató la polémica?

Desde el inicio de ‘La casa de los famosos México 2025' Mar Contreras y Ninel Conde no lograron establecer una relación armoniosa. Las tensiones comenzaron a gestarse en las primeras semanas del reality, cuando ambas participantes mostraron diferencias en sus enfoques y actitudes dentro de la casa.

Uno de los momentos más críticos ocurrió durante la “Noche de cine”, cuando se proyectó la película Golpe tras golpe. En esa ocasión, Mar Contreras dio a entender que Ninel, supuestamente, manipularía a otros habitantes para influir en las votaciones.

Esta acusación generó un enfrentamiento directo entre ambas, con intercambios de palabras y gestos que evidenciaron la creciente rivalidad. Además, Ninel Conde fue vista, supuestamente, realizando una seña obscena hacia Mar Contreras durante la presentación de la película, lo que avivó aún más la polémica y generó reacciones divididas en redes sociales .