Ninel Conde recibe ayuda profesional tras ser eliminada de La casa de los Famosos México: “Estoy vulnerable”

La tercera eliminada de La casa de los famosos México 2025, Ninel Conde, ha decidido hablar tras su impactante salida del reality. Lo que muchos no saben es que detrás del glamour y los enfrentamientos se esconde un proceso emocional intenso: la cantante y actriz revela que está recibiendo apoyo psicológico y enfrenta un camino de adaptación tras el aislamiento.

Este fue el error de Ninel Conde en el confecionario / Captura de pantalla

¿Cómo vive Ninel Conde su salida como habitante de La casa de los famosos México 2025?

El domingo 17 de agosto, Ninel Conde, el ‘Bombón asesino’, se convirtió en la tercera eliminada del reality y su salida no pasó desapercibida. Mientras era considerada en redes como una de las concursantes más sólidas, las polémicas no faltaron, especialmente después de su enfrentamiento con Alexis Ayala, a quien acusó de, supuestamente, agredir verbalmente a Elaine Haro.

Ahora, Ninel se encontró con la prensa y reveló que la transición de la casa al mundo real ha sido complicada: “Están viendo que una está desubicada. ¿Cómo estoy? Desubicadona, todavía no me termino de adaptar a esta realidad. Estoy en eso y trabajando duro para ya reincorporarme y me voy a Medellín de gira, unas presentaciones, muy padre y reincorporarnos a mis actividades de show y todo. No quiero como dar mucha declaración ahorita al respecto porque no me siento lista”, confesó visiblemente conmovida.

La artista también agradeció el cariño de sus seguidores: “Estoy todavía procesando mucha información. Pero agradecerle a toda la gente por sus muestras de cariño y sus muestras de amor y todos los mensajes tan lindos que me han mandado”, agregó.

Ninel Conde eliminada LCDLFM / Redes sociales y Canva

¿Por qué Ninel Conde está recibiendo ayuda psicológica tras se eliminada de La casa de los famosos México?

Aunque muchos esperaban que Ninel Conde hablara sobre las razones detrás de su eliminación en La casa de los famosos México 2025, la actriz prefirió no entrar en detalles. Lo que sí dejó claro es que está atravesando un momento emocional delicado y que su bienestar mental es una prioridad.

“No me siento lista para dar ahorita una declaración, este, ¿cómo se llama?, objetiva, pero les agradezco su interés. No quiero entrar mucho en detalles. Les agradezco. Estoy todavía muy vulnerable”, comentó.

Además, confirmó que sigue recibiendo apoyo profesional:

“Sí, me está ayudando mucho (la terapia), ha sido fuerte el cambio de ambiente, de todo esto (señalando a los reporteros que la rodeaban)”. Ninel Conde

Ninel Conde habla de su familia en La casa de los famosos México 2025 / Redes sociales

¿Qué dijo Ninel Conde sobre sentirse agredida como habitante de La casa de los famosos México?

Aunque la participación de Ninel Conde estuvo marcada por momentos tensos, ella aseguró que no se sintió atacada durante su estancia en el programa. Sin embargo, reconoce la necesidad de tiempo y espacio para ordenar sus pensamientos:

“No, no, no, no, no, no, no estoy lista. Yo quiero estar con mi cabecita con todo ordenado. Es muy fuerte salir de un aislamiento a una vida real de nuevo, hay que readaptarse y eso es todo” Ninel Conde

Ninel Conde en La casa de los famosos México 2025 / Redes sociales

A pesar de estar en proceso de adaptación, Ninel Conde ya tiene planes profesionales en marcha. Antes de retirarse de la entrevista con los medios, adelantó que se prepara para nuevos compromisos musicales:

“A dar unos shows, a tener una junta ahí con todo el equipo de varios cantantes colombianos de música urbana” Ninel Conde

Aunque no confirmó los rumores de que su salida del programa, supuestamente, habría sido pactada como mucho se rumora, la artista dejó claro que necesita tiempo para reorganizarse emocionalmente.

