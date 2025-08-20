Ninel Conde cree que Poncho de Nigris ‘provocó su salida’ de La casa de los famosos México; él responde

La participación de Ninel Conde en ‘La casa de los famosos México 2025’ fue muy controvertida. Aunque entró siendo una de las favoritas, durante su estancia se acusó de “manipular” a sus compañeras del ‘team Día’. Tras ser la tercera eliminada del reality, la actriz confesó que, aparentemente, Poncho de Nigris estuvo orquestando una campaña de desprestigio en su contra, lo que haría influido en su salida, ¿cómo respondió el actor ante esta acusación?

Ninel Conde en La casa de los famosos México 2025 / Redes sociales

¿Poncho de Nigris ‘provocó’ la salida de Ninel Conde de ‘La casa de los famosos México 2025’?

En una entrevista reciente, Ninel Conde contó que, tras salir de ‘La casa de los famosos México 2025’, le comentaron que Poncho de Nigris, supuestamente, fue quien mandó el carrito con el mensaje de “Aléjense de Ninel”.

“A mí me llegó el rumor, es información no confirmada, pero parece que sí, por allí, un exintegrante de otra casa mandó un carrito… fue el que mandó a decir que se alejaran de mí. Mi gente contrataba los carritos, entonces, coincidió con el que los contrató y (le dijo): ‘No, que fue un señor De Nigris’. Ponchito me mandó allí, supuestamente se rumora, el carrito de ‘Aléjense de Ninel’” Ninel Conde

Si bien no pudo asegurar completamente que Poncho fue el responsable de mandar este carrito, cree que la acción formó parte de un “juego sucio” para desprestigiarla.

“Se juega sucio y es parte de… a quien le guste jugar así, pero nos los decían: ‘No dejen que jueguen con su mente’, porque afecta”, manifestó.

Recordemos que dicho carrito iba dedicado para Aldo de Nigris, Aarón Mercury, Elaine Haro, Dalilah Polanco y Mar Contreras. Les recomendaban formar en “team Eclipse” y le dijeron a Elaine y Dalilah que se “alejaran de Ninel”.

Cuando Ninel escuchó esto, no pudo evitar romper en llanto, teniendo que ser consolada por sus compañeros, quienes le recalcaron que era muy valiosa para ‘La casa’ y, principalmente, para el ‘team Día’.

¿Poncho de Nigris realmente mandó el carrito en contra de Ninel Conde en ‘La casa de los famosos México 2025’?

A través de redes sociales, Poncho de Nigris no solo negó haber mandado el carrito en contra de Ninel Conde, también sostuvo que este tipo de acusaciones son solo una estrategia de para “debilitar” a Aldo de Nigris.

Poncho de Nigris “Qué raro que sacaran lo de Ninel del carrito en ‘Cuéntamelo ya!’, se me hace que quieren jugarle chueco a Aldo. No sé si la producción del programa o la agencia de Ninel. pero no se dejen, vean el juego de Aldo adentro. Aguas que así pegan por afuera duro. Pilas. Al pendiente”.

Además de pedirles a sus fans que no caigan en el “juego sucio”, reiteró que no ha hecho nada en contra de Ninel, resaltando que, hasta hoy, le agradaba Ninel.

“Lo de Ninel es armado, que se rumora que se dice que se platica que los carritos que un tal De Nigris. En serio, ¿qué creen?, ¿que inventando eso la gente les va a comprar su historia para bajarle puntos a Aldito? Mucha gente me está agradeciendo, pero yo no fui”, apuntó.

Hasta el momento, Ninel Conde no se ha pronunciado ante los comentarios de Poncho de Nigris. En tanto que los fans del actor le dejaron claro que apoyarán a Aldo de Nigris, sin importar los que pase.

Poncho de Nigris le responde a Ninel Conde / Redes sociales

¿Por qué Ninel Conde salió de ‘La casa de los famosos México 2025’?

La salida de Ninel Conde en ‘La casa de los famosos México 2025’ fue muy comentada en redes sociales y comenzaron a surgir muchas teorías. Una de las más sonadas fue que, presuntamente, ya se había pactado la salida de la actriz.

Según se especula, su mánager, Joel Echeverría, pidió que la celebridad saliera del reality, debido a todas las críticas que ha recibido en internet. No obstante, Galilea Montijo, conductora del programa, desmintió esto, asegurando que todo fue decisión del público.

“Pues, ustedes decidieron que saliera (Ninel Conde). Me encantan las historias que manejan de: ‘Ella hizo la señal de que la sacaran’. No, ella desde un principio, en una entrevista dijo: ‘Esta (señal de ok con la mano) la Bombo señal es de que necesito su ayuda’. Entonces, ella, cuando hace esto, es: ‘Por favor, necesito su ayuda’. No un: ‘Por favor, que me saquen’”, manifestó.

