¿Quiénes han sido novias de Aldo de Nigris, habitante de La casa de los famosos México?

Aldo de Nigris, el carismático habitante de la tercera temporada de La casa de los famosos México, ha acaparado la atención en redes por su forma de ser y por el dúo que ha conformado por Abelito. Además, en el mundo digital, las personas preguntan sobre su vida amorosa, ya que para muchos y muchas, es uno de los participantes más apuestos dentro del show. ¿Cómo le ha ido en el amor a Aldo de Nigris?

Mamá de Poncho de Nigris confirma la participación de Aldo de Nigris sobrino de Poncho / Especial

¿Cuántas novias ha tenido Aldo de Nigris, habitante de La casa de los famosos México?

Durante su estancia en La casa de los famosos México y en el extinto pódcast Más allá del fierro, Aldo de Nigris confesó que su única pareja formal fue una chica con la que comenzó a salir a los 14 años. El flechazo fue instantáneo: “La conocí en un parque por amigos en común. Yo ya la había visto y le había dicho a mis compas que iba a ser mi novia”, relató el influencer, aunque nunca dio su nombre.

La relación duró tres años, tiempo suficiente para que el joven Aldo experimentara las mieles del amor... y también su lado más amargo. Él mismo reconoció que, debido a su inexperiencia y juventud, fue un novio tóxico.

La situación empeoró cuando descubrió que su novia le había sido infiel. Aunque intentaron darse una segunda oportunidad, la desconfianza y los errores del pasado fueron insuperables.

El rompimiento definitivo ocurrió cuando ella descubrió un mensaje comprometedor en el teléfono de Aldo. Desde entonces, él asegura no haberse vuelto a enamorar.

Aldo Tamez De Nigris estuvo a punto de no ser parte de ‘La casa de los famosos México’ / IG: @aldotdenigris / @leticiagdenigris

¿Por qué Aldo de Nigris, habitante de La casa de los famosos México lleva soltero más de nueve años?

Tras la ruptura con su única novia, Aldo de Nigris adoptó una actitud más defensiva frente al amor. En sus propias palabras, ganó “malicia”, lo que lo llevó a evitar compromisos serios. Aunque ha salido con otras mujeres y ha tenido relaciones, ninguna ha llegado a ser una pareja formal.

“Desde que terminé con ella, no me he vuelto a enamorar”, confesó en el reality. Su vida se ha centrado en el trabajo, el crecimiento personal, el ejercicio físico y sus proyectos digitales. Aldo también ha mencionado que las heridas de ese primer amor tardaron en sanar, lo que influenció su forma de relacionarse afectivamente.

Este prolongado periodo de soltería no ha pasado desapercibido para los seguidores del programa, quienes constantemente lo emparejan con otras concursantes.

Sin embargo, Aldo ha sido claro: simplemente no ha encontrado a alguien que lo enamore como aquella primera novia.

Valeria Sánchez, Aldo de Nigris y Diana Zambrano / Redes sociales, MTV y Canva

¿Aldo de Nigris ha tenido pretendientes antes de La casa de los famosos México?

Aunque no llegaron a convertirse en relaciones formales, dos mujeres sí compartieron algo más que una amistad con Aldo de Nigris, actual habitante de La casa de los famosos México, y ambas lo hicieron público durante su participación en La venganza de los ex VIP, otro popular reality show.

La primera fue Diana, una joven con la que Aldo vivió un romance breve. Su dinámica en pantalla fue intensa y dejó claro para algunos televidentes que hubo una conexión real, aunque de corta duración.

La segunda fue Valeria Salinas, una influencer y modelo colombiana. La química entre ambos podía verse durante el reality, pero arrastraban problemas de tiempo atrás según comentarios en redes. Hubo momentos de tensión, intentos de reconciliación y muchas emociones a flor de piel, pero al final, no lograron retomar la relación de forma duradera.

