Muere exparticipante de famoso reality de manera extraña, salen a la luz las causas

Tras haber confirmado la muerte de Ricardo Josué Arroyo, exparticipante de diversos realities famosos, la industria del entretenimiento volvió a vestirse de luto tras confirmarse la muerte de Camilo Chavarría, atleta y modelo conocido por su participación en el reality show “Calle 7”, transmitido en Panamá. La noticia fue dada a conocer la noche del martes 6 de enero de 2026 a través de las redes sociales oficiales del programa, donde se informó que el joven murió a los 27 años de edad.

Muere actor / Redes sociales

¿Quién era Camilo Chavarría, conocido como “El Chiri”?

Camilo Chavarría fue un atleta y modelo que alcanzó notoriedad pública tras integrarse a una de las temporadas del reality show “Calle 7”, uno de los programas de competencia física más populares de Panamá. Su desempeño en el programa lo colocó como uno de los participantes más recordados entre la audiencia.

Además de su paso por el reality, Camilo también incursionó en certámenes de belleza y modelaje. En 2021 participó en Míster Panamá, evento que reúne a jóvenes destacados en disciplinas deportivas y de imagen. A lo largo de su carrera, combinó su actividad como atleta con trabajos de modelaje, lo que le permitió consolidar presencia en redes sociales.

Tras confirmarse su muerte, familiares y amigos utilizaron plataformas digitales para darle el último adiós, compartiendo mensajes e imágenes en su memoria. Hasta el momento, no se ha informado sobre ceremonias públicas relacionadas con sus exequias.

Camilo Chavarría / Rede sociales

¿De qué murió Camilo Chavarría, exparticipante del famosos reality “Calle 7”?

De acuerdo con la información difundida por el programa “Calle 7” y retomada por diversos medios locales, Camilo Chavarría murió tras sufrir un paro cardíaco. El deceso ocurrió el 6 de enero de 2026, aunque no se han dado a conocer más detalles médicos sobre las circunstancias previas al evento.

La producción del reality fue la encargada de confirmar oficialmente la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde publicaron un mensaje acompañado de un video con algunos de los momentos más destacados del joven durante su participación en el programa.

En el comunicado, el equipo de “Calle 7” expresó su despedida con un texto en el que reconocieron su paso por el reality y su presencia dentro del proyecto televisivo. El mensaje fue ampliamente compartido por seguidores y cuentas relacionadas con el programa.

Hasta ahora, no se ha informado si las autoridades realizaron algún procedimiento adicional tras el fallecimiento, ni si la familia emitirá un posicionamiento público al respecto.

Camilo Chavarría / Facebook

¿Cómo informó “Calle 7” la muerte de su exparticipante Camilo Chavarría?

El anuncio oficial fue realizado la noche del martes 6 de enero mediante las redes sociales del reality show. En la publicación, el programa compartió un video con imágenes de Camilo Chavarría durante su participación, acompañado de un mensaje de despedida.

El texto difundido señala:

Producción del programa Calle 7 “Hoy el campo de batalla guarda silencio. Nos despedimos de Camilo, un competidor con un carisma enorme y corazón de oro. Gracias por ser parte de esta historia que se vive con el cuerpo, pero se queda en el alma. Las pruebas terminan, las huellas no. Gracias por haber sido parte de esta familia. Una vez Calle 7, siempre Calle 7”.

Tras la publicación, usuarios de redes sociales expresaron su tristeza por la noticia y recordaron su paso por el programa. La información fue retomada por distintos medios de comunicación, que confirmaron el fallecimiento del exparticipante de 27 años.

“Calle 7” es uno de los realities de competencia más vistos en Panamá, por lo que la noticia generó impacto entre su audiencia habitual y seguidores del formato televisivo.

