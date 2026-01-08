Muere cineasta tras haber luchado por su vida en terapia intensiva a los 23 años

Tras la muerte del actor Bret Hanna-Shuford por un agresivo cáncer ahora se da a conocer la partida de la cineasta china Lai Yuqing, a los 23 años, ha conmocionado a la comunidad cinematográfica internacional.

La joven realizadora falleció el 2 de enero de 2026, luego de permanecer varios días en terapia intensiva, tras un incidente ocurrido en Camboya, país donde recientemente se había establecido para continuar su carrera

Yuqing comenzaba a consolidarse como una de las voces emergentes más prometedoras del cine asiático contemporáneo.

Mira: Muere Gerson Leos, tecladista de Banda MS: Celebró 15 años de matrimonio; así fueron sus últimos momentos

Muere Lai Yuqing, joven cineasta china a los 23 años. / Redes sociales

¿De qué murió la cineasta Lai Yuqing?

Hasta el momento, las causas oficiales de la muerte de Lai Yuqing no han sido confirmadas por las autoridades ni por su familia. Sin embargo, medios locales como Cambodia China Times reportaron que la cineasta habría sufrido una caída desde su domicilio en Camboya, lo que le provocó heridas de gravedad.

Tras el incidente, Yuqing fue trasladada de emergencia a un hospital, donde permaneció internada en la unidad de cuidados intensivos. A pesar de los esfuerzos médicos, finalmente murió debido a las lesiones sufridas.

Las circunstancias exactas del hecho continúan bajo investigación, por lo que se espera que en los próximos días se emita un comunicado oficial.

La noticia fue confirmada por personas cercanas a la comunidad cinematográfica local. El productor y gestor cultural Chou Davy expresó su pesar a través de redes sociales.

Mira: Muere streamer tras intentar cumplir “reto extremo” en Año Nuevo; responsabilizan a famoso influencer

Muere Lai Yuqing, joven cineasta china a los 23 años. / Redes sociales

“Supe que esa misma noche había sido ingresada en la unidad de cuidados intensivos. Las circunstancias exactas de su muerte se encuentran actualmente bajo investigación. Es devastador comenzar el año con una noticia tan trágica, sumada a la locura que estamos presenciando, tanto a nivel nacional, con el alto al fuego no resuelto en la frontera, como a nivel internacional”, escribió Chou Davy en Facebook.

Días antes de su muerte, Lai Yuqing había sido vista participando en actividades culturales y encuentros cinematográficos, lo que hizo aún más impactante la noticia de su repentino deterioro de salud.

Muere Lai Yuqing, joven cineasta china a los 23 años. / Redes sociales

¿Quién fue la cineasta Lai Yuqing?

Lai Yuqing fue una cineasta, actriz y música china que, pese a su corta edad, logró destacar en festivales internacionales.

En abril de 2024 se integró al New Asian Filmmakers Workshop en Phnom Penh, experiencia que marcó un punto clave en su desarrollo creativo.

Su ópera prima, “Whisperings of the moon” (2025), un romance lésbico ambientado en Phnom Penh, tuvo su estreno mundial en el 30º Festival Internacional de Cine de Busan. La película llamó la atención por su narrativa arriesgada, al entrelazar múltiples líneas temporales.

Anteriormente dirigió los cortometrajes “Two suns” (2024) y “Love is a book” (2024).

Este último recibió una Mención Especial del Jurado en el Festival Internacional de Cine de Cortometrajes de Busan, consolidando su voz como una creadora con una identidad clara y potente.

Además, participó como actriz en “Notes of a crocodile” (2024), producción seleccionada en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

Mira: ¿Bruce Willis murió a los 70 años? Mensaje de su esposa en redes sociales enciende alarmas: “Te echo de menos”