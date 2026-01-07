Muere Gerson Leos, tecladista de Banda MS: Celebró 15 años de matrimonio; así fueron sus últimos momentos

La tragedia sorprendió a la música regional mexicana: Gerson Leos, tecladista de Banda MS, murió repentinamente mientras jugaba béisbol en Mazatlán. Apenas unos días antes, celebraba su aniversario número 15 con su esposa, la cantante Sarah Holcombe, y compartía momentos felices en redes sociales. ¿Qué pasó en sus últimos instantes? Aquí te contamos todo.

Gerson Laos / Redes sociales

¿De qué murió Gerson Leos, tecladista de Banda MS?

La versión que se ha manejado públicamente apunta a una muerte repentina por un infarto fulminante. Fue el periodista Felipe Osuna, originario de Mazatlán, quien relató con detalle cómo ocurrieron los hechos durante una participación en el programa de YouTube de Inés Moreno.

“Falleció de manera repentina, estaba jugando un partido de béisbol, se desvaneció y llamaron a los servicios de emergencia, para ver qué le pasaba. Cuando llegaron los servicios de emergencia, lamentablemente no se pudo hacer nada porque todo parece indicar que sufrió un infarto fulminante”, señaló.

De acuerdo con esta información, Gerson Leos se encontraba en un espacio de recreación, participando, o al menos presente, en un partido de béisbol junto a otros músicos, cuando de pronto se desplomó frente a todos. La escena fue caótica, pues nadie esperaba un desenlace así.

El periodista también explicó el contexto de estas actividades:

Felipe Osuna “Falleció en el lugar, estaban en un espacio de recreación jugando un partido de béisbol. Aquí es muy común que las agrupaciones tengan equipos de béisbol y los músicos van y están participando en estas ligas. Se enfrentan con otros equipos amateur y ese era el caso”.

Según Osuna, el suceso habría ocurrido alrededor de las 5 de la tarde, y aunque los servicios de emergencia acudieron de inmediato, ya no había nada que hacer.

¿Cómo fueron los últimos momentos de vida de Gerson Leos?

Más allá del momento exacto de su fallecimiento, lo que ha generado aún más impacto es descubrir cómo fueron sus últimas horas con vida. A través de redes sociales, tanto Gerson Leos como su esposa, la cantante de ópera Sarah Holcombe, habían compartido imágenes que hoy cobran un significado profundamente emotivo.

En sus cuentas de Instagram se pudieron ver videos de una reunión familiar reciente, donde convivieron con amigos y seres queridos para partir la tradicional rosca de Reyes y disfrutar de una comida de mariscos. Nada hacía pensar que sería una despedida.

En una de sus últimas historias, el músico aparece preparando pescado y escribió:

“Todos los pescados que sacamos ayer los preparamos”. Gerson Leos

En otra imagen, se le observa sonriente, sosteniendo una rosca de Reyes, en un ambiente completamente familiar y relajado. Esas publicaciones, que en su momento pasaron como una escena cotidiana, hoy se han convertido en las últimas postales de su vida.

Gerson Leos: ¿Celebrar 15 años de matrimonio fue el último momento feliz antes del trágico final?

Uno de los detalles que más ha conmovido al público es que Gerson Leos había celebrado su aniversario de bodas apenas el 27 de diciembre, es decir, poco más de una semana antes de su muerte. Fueron 15 años de matrimonio, una cifra que su esposa celebró con un mensaje lleno de amor que hoy resulta desgarrador.

Sarah Holcombe escribió en redes sociales: “Feliz Aniversario amor. Te Amo, gracias por caminar conmigo estos 15 años y escribir nuestra historia juntos, vamos por más”.

La publicación se ha llenado de comentarios de apoyo, condolencias y mensajes de incredulidad por parte de seguidores que no pueden entender cómo, en cuestión de días, la vida puede cambiar de forma tan abrupta.

¿Quién fue Gerson Leos dentro de Banda MS y tendrá homenajes tras su muerte?

Gerson Leos era tecladista de Banda MS, una de las agrupaciones más importantes y exitosas del regional mexicano. Formaba parte del equipo musical que acompaña a la banda en presentaciones, giras y ensayos, siendo una pieza clave en el sonido que los caracteriza.

En sus redes sociales, el músico solía compartir momentos de conciertos, viajes, ensayos y convivencias, mostrando su orgullo por pertenecer a una agrupación de gran alcance internacional. Su muerte dejó un vacío no solo profesional, sino humano dentro del grupo.

Por su parte, Banda MS no ha dado más detalles sobre homenajes o actos posteriores. La agrupación se ha limitado a compartir un mensaje de despedida y agradecimiento, reconociendo la trayectoria y entrega de Gerson Leos como parte fundamental de su equipo.