¿Hijo de Rob Reiner se declaró culpable por el asesinato de sus padres?: Esto dijo ¿enfretaría cadena perpetua?

El nombre de Nick Reiner volvió a colocarse en el centro de la conversación pública este lunes, luego de que el hijo del cineasta Rob Reiner y de la fotógrafa Michele Singer Reiner compareciera ante un tribunal en Los Ángeles para responder por la muerte de sus padres. Durante la audiencia, el acusado habló de los cargos de asesinato en primer grado que enfrenta por los hechos ocurridos en diciembre de 2025.

Te puede interesar: Muere cineasta tras haber luchado por su vida en terapia intensiva a los 23 años

Rob Reiner / Redes sociales

¿De qué se acusa a Nick Reiner y qué cargos enfrenta?

La fiscalía del condado de Los Ángeles imputa a Nick Reiner, de 32 años, dos cargos de asesinato en primer grado con circunstancias especiales. De acuerdo con la acusación formal, las autoridades sostienen que el 14 de diciembre de 2025 sus padres fueron encontrados sin vida en su domicilio ubicado en el exclusivo vecindario de Brentwood.

Los primeros reportes forenses indicaron que tanto Rob Reiner como Michele Singer Reiner presentaban múltiples heridas por arma blanca. Tras el hallazgo, Nick fue arrestado ese mismo día, horas después de que se diera aviso a las autoridades.

Al tratarse de cargos con circunstancias especiales, la ley en California contempla la posibilidad de cadena perpetua sin derecho a libertad condicional e incluso la pena de muerte, en caso de que la fiscalía decida solicitarla y se obtenga una condena. Por ahora, el acusado permanece detenido sin derecho a fianza mientras continúan las diligencias.

Te puede interesar: Gael García Bernal de luto este 2026; anuncia muerte de querido compañero; así lo despidió: “Buen viaje”

Nick y Rob Reiner / Captura de pantalla redes sociales

¿Qué ocurrió durante la audiencia en la corte de Los Ángeles en contra de Nick Reiner?

Durante su comparecencia, Nick Reiner ingresó a la sala esposado y bajo custodia. Sin embargo, un detalle llamó la atención de los asistentes y fue reportado por diversos medios estadounidenses: el acusado esbozó una sonrisa al público mientras entraba al recinto judicial.

En la audiencia estuvo acompañado por su nueva representante legal, la abogada Kimberly Greene, designada por la Oficina del Defensor Público del Condado de Los Ángeles. Fue ella quien lo asistió en el momento en que se formalizó la declaración de “no culpable”.

Semanas antes, el abogado defensor privado Alan Jackson se retiró del caso. Según explicó públicamente, existían circunstancias fuera de su control que le impedían continuar con la representación. Antes de apartarse, sostuvo que, conforme a las leyes de California, su cliente no era culpable de asesinato. Tras su salida, la defensa quedó en manos del equipo asignado por la defensoría pública.

Te puede interesar: ¿Hijo de Rob Reiner colapso? Lo vigilan por riesgo de suicidio tras el brutal asesinato de sus padres

¿Qué sigue en el proceso legal de Nick Reiner?

La muerte de Rob Reiner, reconocido por su trayectoria como director y productor de cine en Estados Unidos, generó reacciones inmediatas en la industria cinematográfica. El hecho de que el principal acusado sea su propio hijo añadió un componente de alto impacto mediático que ha mantenido el caso en titulares desde diciembre.

Con la declaración formalizada, el caso entra ahora en una fase determinante: la audiencia preliminar, en la que un juez evaluará si existe evidencia suficiente para que el proceso avance a juicio. En esa instancia se revisarán testimonios, peritajes y demás pruebas reunidas por las autoridades.

Mientras tanto, Nick Reiner permanece bajo custodia y sin derecho a fianza. El desarrollo de las próximas semanas será clave para definir el rumbo legal del caso, que se ha convertido en uno de los procesos judiciales más seguidos en el entorno de Hollywood en los últimos meses.

Te puede interesar: Filtran llamada al 911 tras la muerte de Rob Reiner y su esposa; ya hay un arrestado ¿Qué decía?