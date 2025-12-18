Nick Reiner, hijo de Rob Reiner y Michele Reiner, así fue arrestado tras la muerte de sus padres: VIDEO

Tras el asesinato de los directores Hollywoodenses, Rob Reiner y Michele Reiner, su hijo, Nick Reiner, quedó como principal sospechoso del atroz crimen y recientemente comenzó a circular un vídeo de su detención, mientras realizaba compras en una tienda. La grabación ya se hizo viral y ahora el caso genera entera conmoción en todo el mundo. ¿Cómo fue detenido?

Rob Reiner / Redes sociales

¿Cómo fueron encontrados los cuerpos del director Rob Reiner y su esposa, Michele Reiner?

Según informes oficiales, el hallazgo ocurrió alrededor de las 15:30 horas, cuando cuerpos de emergencia acudieron al domicilio de Rob Reiner y Michele Reiner, directores de Hollywood.

Al ingresar, confirmaron que ambos personas presentaban heridas que sugerían el uso de un objeto punzocortante, por lo que el caso fue canalizado de inmediato a las autoridades para iniciar la investigación correspondiente.

Tras darse a conocer la noticia, en las horas posteriores comenzaron a circular versiones que señalaban a Nick Reiner, hijo de la pareja, como posible involucrado en el crimen, para posteriormente ser detenido, mientras realizaba una serie de compras.

Rob Reiner y su esposa / Captura de pantalla

¿Cómo fue arrestado Nick Reiner, hijo de Rob Reiner y Michele Reiner?

Horas después del doble homicidio que sacudió a Hollywood, Nick Reiner, hijo de Rob Reiner y Michele Reiner, se alojó en un hotel de Santa Mónica, según información publicada por TMZ. El joven llegó alrededor de las 4:00 de la madrugada del domingo al hotel The Pierside Santa Monica, donde realizó el check-in con su propia tarjeta de crédito y reservó una habitación por una sola noche.

Empleados del hotel relataron que Reiner se mostraba confundido y desorientado al momento de su llegada. No presentaba lesiones visibles ni manchas de sangre en su ropa, por lo que su presencia no levantó sospechas inmediatas. Sin embargo, tras su salida, el personal ingresó a la habitación y encontró manchas de sangre en la cama, la regadera y varios muebles, además de una ventana cubierta con sábanas.

Ante estos hallazgos, el hotel notificó de inmediato a la policía. Para entonces, Reiner ya había abandonado el lugar, lo que intensificó la búsqueda que culminaría horas después con su arresto en la vía pública.

En la grabación que ahora circula en redes sociales, se observa a Nick Reiner ingresando a una tienda gasolinera, vistiendo una chaqueta deportiva verde, blanca y negra, una gorra negra y una mochila roja. Sin mostrar signos evidentes de nerviosismo, el joven recorre el establecimiento y compra una bebida, la paga en caja y sale del lugar con total normalidad.

El arresto se produce sin incidentes: Reiner levanta las manos y se rinde sin oponer resistencia, mientras los agentes lo colocan bajo custodia. La escena, difundida ampliamente en redes sociales y noticieros, desató debate por el contraste entre la gravedad de los señalamientos y la serenidad mostrada por el detenido momentos antes.

¿Quién fue Rob Reiner y cómo impactó su muerte en Hollywood?

Rob Reiner, cuyo nombre completo es Robert Norman Reiner el 6 de marzo de 1947, fue una de las personalidades más influyentes del cine y la televisión en Estados Unidos. A lo largo de varias décadas construyó una carrera multifacética como actor, director, guionista y productor, convirtiéndose en un referente clave de la industria del entretenimiento.

Sus primeros pasos en la actuación los dio en la emblemática serie All in the family, donde dio vida al personaje de Michael. No obstante, su mayor reconocimiento llegó tras la cámara, al dirigir filmes que con el tiempo se transformaron en auténticos clásicos del cine, entre ellos La princesa prometida y Misery.

En 1987 fundó la productora Castle Rock Entertainment, compañía que impulsó numerosas películas y series de gran impacto comercial y cultural. Dos años más tarde, en 1989, contrajo matrimonio con Michele Singer, con quien tuvo tres hijos y formó una familia que, hasta el reciente suceso, se había mantenido al margen de la atención y la polémica mediática.

