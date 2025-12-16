Rob Reiner discutió con su hijo horas antes de ser asesinado junto a su esposa, Michele, en Los Ángeles

La muerte del cineasta Rob Reiner y de su esposa, Michele Reiner, ha generado conmoción en la industria del entretenimiento en Estados Unidos. La pareja fue localizada sin vida la tarde del domingo en su residencia ubicada en Los Ángeles, en un caso que rápidamente pasó de ser una investigación por fallecimiento a un presunto doble homicidio que hoy mantiene la atención pública y mediática.

Con el paso de las horas, han surgido nuevos elementos que han dado un giro relevante al caso. Entre ellos, la confirmación de que Rob Reiner había tenido una fuerte discusión con su hijo, Nick Reiner, horas antes de ser hallado muerto.

Rob Reiner / Redes sociales

¿Qué ocurrió en la fiesta de Conan O’Brien antes de la muerte de Rob Reiner?

De acuerdo con información difundida por el portal estadounidense TMZ, Rob Reiner y su familia asistieron a una fiesta navideña organizada por Conan O’Brien el mismo día en que el cineasta y su esposa fueron encontrados sin vida. Durante el evento, varios asistentes habrían presenciado una discusión intensa entre Rob Reiner y su hijo Nick.

Según las fuentes citadas por el medio, el intercambio fue lo suficientemente fuerte como para llamar la atención de otros invitados. Tras el altercado, Rob Reiner y su esposa Michele habrían decidido retirarse del lugar antes de que concluyera la celebración. Hasta el momento, no se ha confirmado públicamente si Nick Reiner abandonó la fiesta al mismo tiempo que sus padres o permaneció en el evento.

Las autoridades no han detallado si este conflicto fue reportado oficialmente durante las primeras horas de la investigación; sin embargo, el dato fue integrado como parte del contexto previo a los hechos que culminaron con la muerte del cineasta y su esposa. La policía de Los Ángeles continúa recopilando testimonios de personas que estuvieron presentes en la reunión social.

Rob Reiner y su esposa / Captura de pantalla

¿Cómo y dónde fueron encontrados muertos Rob Reiner y su esposa, Michele?

Rob Reiner y Michele Reiner fueron encontrados sin vida la tarde del domingo en su domicilio de Los Ángeles. En un inicio, la información sobre las causas del fallecimiento era limitada, pero posteriormente se confirmó que ambos cuerpos presentaban múltiples heridas provocadas por arma blanca, lo que llevó a las autoridades a clasificar el caso como un presunto homicidio.

Elementos del Departamento de Policía de Los Ángeles acudieron al inmueble tras recibir el reporte y procedieron a asegurar la zona para el levantamiento de evidencias. Peritos forenses realizaron las diligencias correspondientes en el lugar, mientras que los cuerpos fueron trasladados para la autopsia legal.

Hasta ahora, las autoridades no han revelado detalles sobre el arma utilizada ni el momento exacto en el que ocurrió el ataque, aunque sí confirmaron que no se trató de un robo, ya que no se encontraron señales de acceso forzado ni de sustracción de objetos de valor dentro de la vivienda.

¿Por qué Nick Reiner es el principal sospechoso del homicidio?

Tras las primeras indagatorias, Nick Reiner, hijo del cineasta, fue señalado como el principal sospechoso del crimen. Este lunes fue arrestado por agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles y presentado ante un juez, donde enfrentó cargos formales por homicidio.

De acuerdo con información judicial, al acusado se le impuso una fianza de cuatro millones de dólares. Las autoridades no han dado a conocer si Nick se declaró culpable o inocente durante su primera comparecencia, ni han revelado si cuenta con representación legal privada o pública.

Fuentes familiares citadas por medios estadounidenses indicaron que la relación entre Rob Reiner, Michele y su hijo atravesaba un periodo complicado desde hace varios meses. Según estos testimonios, el matrimonio estaba preocupado por el estado emocional de Nick, así como por presuntos problemas relacionados con el consumo de sustancias.

