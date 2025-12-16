Muere querido conductor de noticias tras luchar contra dura enfermedad ¡luto en la TV!

Un querido conductor de televisión murió luego de enfrentar diversos problemas de salud que se agravaron en los últimos meses, noticia que fue confirmada y que generó reacciones de pesar entre colegas, televidentes y figuras del medio. Su partida marca el cierre de una etapa en la pantalla chica, donde dejó una huella reconocible gracias a su presencia constante y a la cercanía que construyó con el público a lo largo de su trayectoria.

No te pierdas: Muere querida actriz conocida por ser la emblemática voz de Mafalda y cantante de “Candy Candy": ¿Quién era?

¿Qué conductor murió por un terrible enfermedad?

Alex Delgado, conductor de noticieros y periodista, murió a los 49 años, noticia que fue confirmada y que generó reacciones de pesar en el ámbito informativo y entre la audiencia que lo siguió durante años. Su fallecimiento deja un vacío en la televisión, donde se distinguió por su labor periodística y su presencia constante en espacios de información.

A lo largo de su trayectoria, Delgado se consolidó como una voz reconocible en los noticieros, con un trabajo enfocado en la cobertura de la actualidad y el compromiso con la información.

No te pierdas: Filtran llamada al 911 tras la muerte de Rob Reiner y su esposa; ya hay un arrestado ¿Qué decía?

Luto en la televisión: muere Alex Delgado, querido conductor de noticias, tras dura enfermedad. / Foto: Redes sociales

¿De qué murió el conductor Alex Delgado?

La emisora NotiUno 630 AM confirmó el fallecimiento de Alex Delgado, conductor y director de programación, a través de un comunicado en redes sociales en el que destacó su trayectoria y su compromiso con el servicio público. La estación expresó que su partida deja un vacío entre quienes trabajaron con él y reconoció la huella que dejó como periodista y líder dentro del espacio informativo, subrayando el aprendizaje y la cercanía que marcó su labor diaria.

“La familia de NotiUno 630 AM comunica el paso a la vida eterna de nuestro director de programación, Alex Alberto Delgado Rosado. Su partida nos deja un inmenso vacío en todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo, trabajar a su lado y aprender de su compromiso inquebrantable con la verdad y el servicio público”, señaló la emisora.

De acuerdo con información publicada por el medio Primera Hora, Delgado había sido diagnosticado con un sarcoma de tejidos blandos en etapa 4, luego de que se le detectara una masa en el intestino que hizo metástasis en el hígado. Pese a someterse a tratamientos de quimioterapia y a una cirugía, el periodista presentó una recaída que complicó su estado de salud en los últimos meses.

No te pierdas: Muere querida actriz de serie policiaca a los 45 años tras luchar contra terrible enfermedad

Muere Alex Delgado y deja un vacío en la televisión y la radio. / Foto: Redes sociales

¿Quién era conductor Alex Delgado?

Alex Delgado construyó una carrera sólida en los medios de comunicación a lo largo de casi tres décadas, periodo en el que se mantuvo activo en televisión, radio y prensa escrita. Su trayectoria estuvo marcada por la constancia y la versatilidad, lo que le permitió adaptarse a distintos formatos informativos y convertirse en un referente para la audiencia que lo siguió durante años.

A lo largo de su camino profesional, Delgado formó parte de espacios clave del periodismo en Puerto Rico, colaborando con televisoras como WAPA TV, TeleOnce y Univision, además de participar en medios impresos como El Expreso. En la radio, su labor en NotiUno 630 AM fue especialmente relevante, donde no solo condujo espacios informativos, sino que también asumió responsabilidades de liderazgo.

No te pierdas: ¿Brincos Dieras iba en un avión que se estrelló ? El comediante rompe el silencio y aclara la verdad