Muere querida actriz, conocida por ser la emblemática voz de Mafalda y cantante de “Candy Candy": ¿Quién era?

En 2020, el mundo de la animación se vestía de luto, luego de confirmarse la muerte de Quino, creador de Mafalda, programa que significó la infancia de millones de personas a lo largo del mundo. El 11 de diciembre de 2025, el mundo del doblaje despedía a una de las voces más emblemáticas de la televisión y el cine de habla hispana. Una actriz conocida por su interpretación de Mafalda en el doblaje al español, falleció a los 83 años de edad, así lo confirmó una de sus amigas más cercanas. ¿De quién se trata?

¿Qué actriz de doblaje, que interpretaba la voz de Mafalda, murió recientemente?

Uno de los trabajos más emblemáticos de Susana Klein, querida actriz de doblaje, fue sin duda, su interpretación de Mafalda, la famosa niña de la tiras cómicas creada por Quino.

En 1982, el personaje que había cautivado a millones de lectores en América Latina dio el salto al cine, y Klein fue elegida para ponerle voz a la protagonista en el doblaje al español.

La película, que es un clásico del cine de animación, permitió a los fanáticos ver a Mafalda cobrar vida con una nueva dimensión, gracias a la interpretación única de Klein. El impacto de Susana Klein en la cultura pop latinoamericana no se limita a sus roles como actriz de doblaje. Sus interpretaciones fueron parte de la infancia y adolescencia de millones de personas, quienes aún la recuerdan con cariño y admiración

¿De qué murió Susana Klein, famosa actriz de doblaje?

Hasta el momento, no se han confirmado detalles específicos sobre la causa de la muerte de Susana Klein, quien falleció el 11 de diciembre de 2025, a los 83 años, en Alemania, donde residía desde hacía varios años.

La noticia de su deceso fue confirmada por su amiga y colega Cecilia Gispert , pero no se ha especificado si su fallecimiento fue resultado de una enfermedad, complicaciones relacionadas con la edad o alguna otra causa.

Dado que Klein tenía 83 años, muchos especulan que su muerte está relacionada con la edad avanzada que ya presentaba , por lo que señalan que las posibles causas se atribuyan al envejecimiento.

En ausencia de esta información, lo que sí se ha generado en redes sociales, es una serie de homenajes mediante vídeos e imágenes por los mismos fanáticos de aquellas producciones en donde trabajó.

¿Quién fue Susana Klein y cuál fue su trayectoria?

Susana Klein, nacida el 18 de diciembre de 1941 en Buenos Aires, Argentina, fue una actriz de doblaje, cantante y actriz de teatro que dejó una huella indeleble en la cultura pop latinoamericana.

A lo largo de su trayectoria, exploró distintas disciplinas, pero fue en el ámbito del doblaje donde alcanzó su mayor reconocimiento. Durante las décadas de los 70 y 80, se estableció como una de las voces más destacadas en la industria del doblaje en Latinoamérica.

Uno de los momentos clave en la carrera de Susana Klein fue su interpretación de Mafalda, la niña que se convirtió en un emblema cultural gracias a la genialidad de Quino. En 1982, la adaptación cinematográfica de Mafalda llegó a los cines, y Klein fue elegida para darle voz al personaje en la versión en español latino.

Además de Mafalda, Klein también participó en otros importantes proyectos de doblaje, como su interpretación de Luisa Lane en Superman III (1983). Sin embargo, uno de sus trabajos más recordados fue en la serie de anime Candy Candy, donde no solo interpretó a varios personajes, sino que también dio voz a las canciones más populares de la serie, como el tema de apertura “Llámame Candy” y el de cierre “Carrusel”.

