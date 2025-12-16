Muere actor de Todos en familia y compañero de Rob Reiner el mismo día que murió ¿Coincidencia?

Anthony Geary, actor recordado por su participación especial en la serie Todos en familia a lado de Rob Reiner, quien también murió el 14 de diciembre, murió a los 78 años, el mismo día que Reiner. La noticia fue confirmada a través de redes sociales por su esposo, Claudio Gama en Ámsterdam, Países Bajos, ciudad donde el actor residía desde hace varios años.

Ambos fallecieron el mismo día y con la misma edad, hecho que ha llamado la atención de seguidores de la serie y de la comunidad televisiva. En el caso de Reiner, fue encontrado sin vida junto a su esposa, Michele Singer Reiner, en su residencia de Los Ángeles, California; por estos hechos fue detenido su hijo Nick Reiner, de 32 años.

Te puede interesar: Muere querida actriz conocida por ser la emblemática voz de Mafalda y cantante de “Candy Candy": ¿Quién era?

Rob Reiner y su esposa / Captura de pantalla

¿De qué murió Anthony Geary?

De acuerdo con información publicada por el medio especializado TV Insider, Anthony Geary murió a causa de complicaciones derivadas de una operación programada que se le practicó tres días antes de su muerte. Tras darse a conocer la noticia, Claudio Gama explicó que la muerte del actor tomó por sorpresa a su entorno cercano

.“Fue un shock para mí, nuestras familias y nuestros amigos. Durante más de 30 años, Tony ha sido mi amigo, mi compañero, mi esposo” Claudio Gama

No se han dado a conocer más detalles médicos sobre la intervención quirúrgica ni sobre las circunstancias específicas posteriores a la operación.

La noticia se difundió rápidamente en redes sociales y medios de espectáculos, donde seguidores y colegas recordaron la trayectoria del actor, especialmente su legado dentro de la televisión diurna estadounidense.

Te puede interesar: Muere estrella de la lucha libre en México a los 64 años, ¿quién era Salomón Grundy?

Anthony Gaery / Captura de pantalla

¿Quién fue Anthony Geary y por qué es tan recordado?

Anthony Dean Geary nació el 29 de mayo de 1947 en Coalville, Utah, Estados Unidos. Desde joven mostró interés por la actuación, lo que lo llevó a desarrollar una carrera que se extendió por más de cuatro décadas en cine, teatro y, principalmente, televisión.Aunque tuvo participaciones en distintas producciones, su nombre quedó marcado en la historia de la televisión por interpretar a Luke Spencer en la serie Hospital General. Este personaje se convirtió en uno de los más emblemáticos del drama diurno y fue clave para el éxito sostenido del programa durante varios años. Gracias a este papel, Geary se consolidó como uno de los actores más reconocidos del género.

A lo largo de su carrera, Anthony Geary obtuvo ocho Premios Emmy, un logro que lo colocó entre los intérpretes más premiados de la televisión estadounidense. Su versatilidad le permitió interpretar personajes complejos, lo que le ganó reconocimiento tanto del público como de la crítica especializada.Además de Hospital General, Geary realizó apariciones especiales en series como Todos en familia, una de las producciones más influyentes de la televisión norteamericana, donde compartió créditos con figuras como Rob Reiner.

Te puede interesar: Muere querida actriz de serie policiaca a los 45 años tras luchar contra terrible enfermedad

¿Qué relación tuvo Anthony Geary con Rob Reiner y el elenco de Todos en familia?

Anthony Geary y Rob Reiner coincidieron en el universo televisivo estadounidense, particularmente a través de Todos en familia, serie que marcó una época por su tratamiento de temas sociales y políticos. Ambos actores formaron parte del elenco en distintos momentos y mantuvieron una relación profesional que hoy vuelve a ser mencionada tras conocerse que murieron el mismo día y a la misma edad.

La muerte de Rob Reiner ocurrió en circunstancias distintas, luego de que fuera hallado muerto junto a su esposa en su mansión de Los Ángeles. Las autoridades informaron sobre la detención de su hijo, Nick Reiner, en relación con el caso, lo que generó un amplio despliegue mediático.

Para los seguidores de Todos en familia, la coincidencia en las muertes de ambos actores ha sido un hecho impactante, ya que se trata de figuras asociadas a una de las series más relevantes de la televisión estadounidense del siglo XX.

En 2015, Anthony Geary decidió retirarse de la actuación y mudarse a Ámsterdam, Países Bajos, donde estableció su hogar junto a Claudio Gama. Desde entonces, mantuvo una vida alejada de los reflectores y de la industria televisiva que lo vio consolidarse como una figura central del drama diurno.

Su retiro marcó el cierre de una carrera extensa, caracterizada por la constancia y el reconocimiento profesional. Aunque dejó la actuación, su legado permaneció vigente a través de las retransmisiones de Hospital General y del recuerdo de sus interpretaciones más emblemáticas.

Te puede interesar: ¿Brincos Dieras iba en un avión que se estrelló ? El comediante rompe el silencio y aclara la verdad