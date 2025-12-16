Estilista de Ángela Aguilar: Detienen a presunto implicado en homicidio del dueño del Micky’s Hair Salón

Recientemente se informó la detención de José Eduardo “N”, presuntamente relacionado con el homicidio de Miguel Ángel de la Mora, propietario de la estética Micky’s Hair Salón, asesinado en septiembre pasado en la colonia Polanco. De acuerdo con las autoridades, el detenido habría facilitado la huida de los responsables materiales del crimen ocurrido en una de las zonas más exclusivas de la capital. ¿Quién más podría ser acusado?

Vidrios rotos y daños visibles en la entrada del salón Micky Hair luego del asesinato del reconocido estilista de celebridades. / x

¿Cómo fue asesinado Miguel Ángel de la Mora, propietario del Micky Hair Salón Masaryk?

Durante la madrugada del martes 30 de septiembre se dio a conocer, a través de redes sociales, que un hombre fue asesinado a tiros al exterior de su estética, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo.

La información fue difundida por el periodista Carlos Jiménez, conocido como “C4 Jiménez”, quien en su cuenta oficial de X reportó que dos sujetos que viajaban en una motocicleta atacaron a Miguel de la Mora en el momento en que salía de su negocio, Micky’s Hair Salón Masaryk.

Mat… a dueño de exclusiva estética en POLANCO. Ahí murió Miguel de La Mora, dueño de 'Micky's Hair Salón Masaryk'. Le dispararon afuera de su negocio en @AlcaldiaMHmx Dos tipos en moto llegaron, uno bajó, lo atacó de manera directa y huyó.

Además de los datos que Carlos Jiménez dio a conocer sobre el homicidio de Miguel Ángel de la Mora a las afueras de su estética (un hecho que recordó al caso de la influencer Valeria Márquez), el periodista difundió también una impactante imagen del cuerpo del estilista.

En la fotografía se observa a Miguel, de 28 años, sin vida sobre las escaleras de su negocio; únicamente son visibles su pantalón de color azul y el calzado que llevaba puesto.

¿Quién fue detenido y acusado de la muerte de Miguel Ángel de la Mora, dueño del Micky’s Hair Salón?

Según el comunicado compartido por el periodista Pablo Vázquez Camacho, José Eduardo “N” fue localizado en la alcaldía Azcapotzalco, donde se ocultaba en un domicilio tras los hechos. Las investigaciones señalan que el ahora detenido habría colaborado de manera directa en la fuga de los agresores, tras haber asesinado a Miguel Ángel de la Mora, dueño del Micky’s Hair Salón, utilizando un vehículo para bloquear el paso y permitir que escaparan después del ataque armado.

Vázquez detalló que la detención se llevó a cabo mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión, resultado de un seguimiento puntual a líneas de investigación que permitieron identificar el papel del sospechoso en el homicidio. Una vez asegurado, José Eduardo “N” fue puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente e ingresado a un centro penitenciario ubicado al oriente de la Ciudad de México, donde se determinará su situación jurídica en los próximos días.

Las autoridades capitalinas subrayaron que este arresto forma parte de un proceso más amplio para esclarecer completamente el caso. En ese sentido, informaron que las investigaciones continúan con el objetivo de ubicar y detener a todos los involucrados en el crimen.

#Importante| Resultado de trabajos de investigación tras el homicidio de un estilista ocurrido el 29 de septiembre en @AlcaldiaMHmx, agentes de investigación de @SSC_CDMX ejecutaron una orden de aprehensión obtenida en coordinación con la @FiscaliaCDMX en contra de José Eduardo… pic.twitter.com/D7rENslhHB — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) December 16, 2025

¿Cómo se despidió Ángela Aguilar de Miguel Ángel de la Mora, estilista y dueño del Micky’s Hair Salón?

Tras confirmarse la muerte de Miguel Ángel de la Mora, se dio a conocer la lista de clientes asiduos a su salón de belleza, entre esos nombres se encontraba Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar.

Casi de manera inmediata, Ángela escribió un emotivo mensaje de despedida para Miguel, pues además de su vínculo cliente-trabajador, se convirtió en un amigo para ella:

Qué duro es aceptar que ya no estás, Micky. Contigo nunca fue solo el peinado. Me acompañaste en el proceso de cambiar mi imagen, me diste seguridad cuando más lo necesitaba y estuviste ahí, incluso en los momentos en los que me daba miedo salir o que me vieran. Siempre encontraste la manera de hacerme sentir cómoda y de impulsarme a seguir adelante. Ángela Aguilar

Por último, la intérprete mexicana también hizo énfasis en los recuerdos que compartieron juntos: “Tu obsesión con el gimnasio, tu amor por los viajes y tus ganas constantes de crecer son recuerdos que se quedan conmigo. Gracias por tu amistad, por tus consejos y por estar a mi lado en cada etapa. Vuela alto, Micky, siempre te vamos a extrañar”, escribió Aguilar.

