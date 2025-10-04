Muerte del estilista Miguel Ángel de la Mora: Sospechoso de su asesinato aparece y lanza mensaje

México sigue conmocionado por la muerte de Miguel Ángel de la Mora. El estilista de las estrellas fue asesinado frente a su salón de belleza en Polanco. Tras circular en redes la identidad del presunto principal sospechoso, este da la cara y lanza un contundente mensaje, ¿qué dijo?

Miguel Ángel de la Mora, estilista de las estrellas / Redes sociales

¿Quién era Miguel Ángel de la Mora y cómo murió?

Miguel Ángel de la Mora fue un famoso estilista originario de Zapopan, Jalisco. Tenía 28 años al momento de su muerte. Desde hace algunos años, residía en la Ciudad de México, donde fundó su estética ‘Micky Hair Salón Masaryk’, ubicada en la zona exclusiva de Polanco.

Atendió a innumerables celebridades, incluyendo a Ángela Aguilar y Kenia Os. Su talento le permitió colaborar con diversas marcas. Murió durante la noche del pasado 29 de septiembre.

De acuerdo con reportes oficiales, el estilista iba saliendo de su salón de belleza cuando fue interceptado por unos sujetos en motocicleta. Uno de ellos le disparó en múltiples ocasiones para después huir de la escena. Miguel falleció de forma casi instantánea.

Aunque las investigaciones siguen su curso, se informó que, aparentemente, no se trató de un asalto, sino de un ataque directo.

Hasta el momento, no ha habido avances oficiales en la investigación. Sin embargo, en redes sociales se ha señalado a una persona que podría estar involucrada en el crimen.

Supuesto primer sospechoso de la muerte de Miguel Ángel de la Mora, estilista de las estrellas / Redes sociales

¿Quién es el presunto asesino de Miguel Ángel Mora, el estilista de las estrellas, y qué dijo?

Los internautas han señalado a Eduardo E. como uno de los que presuntamente pudo haber estado involucrado en el asesinato de Miguel Ángel de Mora. Y es que, en 2024, el hoy occiso había puesto una denuncia en su contra por presunto fraude. También pidió una orden de restricción en su contra.

En una reciente entrevista para Imagen Televisión, Eduardo sostuvo no haber tenido nada que ver con los lamentables hechos. También aseguró ser “una persona fiel y trabajadora”, al contrario de lo que se dice en internet por la querella que hubo en su contra.

Eduardo E. “No, para nada, no, no, no, te lo vuelvo a repetir, soy una persona que viene de abajo, trabajadora, honesta, leal”

Hasta el momento, el hombre no ha sido llamado por la autoridad para ser interrogado. Sin embargo, su abogada mencionó que, si bien su cliente tuvo problemas con Miguel Ángel, jamás hubo amenazas de por medio.

Sospechoso de la muerte de Miguel Ángel de la Mora / Redes sociales

¿Qué pasó entre Miguel Ángel de la Mora y el sospechoso de su asesinato?

El estilista Miguel Ángel de la Mora y Eduardo E. solían ser grandes amigos. Se conocieron en 2021, cuando de la Mora estaba consolidando su carrera. Todo terminó a finales de 2023, entre acusaciones de fraude y problemas legales.

Eduardo afirma que, en su momento, Miguel le pidió un préstamo de 4 millones de pesos para abrir su salón de belleza, pero jamás le pagó: “Se echa a la bolsa a mis padres, se los gana totalmente y mi padre accede a darle el dinero”, resaltó.

Sobre la denuncia por fraude que De la Mora interpuso en su contra, su abogada indicó que fue desestimada por falta de pruebas.

