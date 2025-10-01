Muere querida actriz de ‘Mujeres asesinas’: su última publicación desató teorías ¿presentía su muerte?

Apenas unos días después de que se confirmara la muerte Ángel Garnica Pérez, famoso por sus papeles en series como Lo que la gente cuenta, la Asociación Nacional de Actores (ANDA) anunció la muerte de Diana Marina López, una joven actriz y ‘stunt’ (doble de riesgo) que participó en producciones como Mujeres asesinas y Como dice el dicho. Su partida ha generado conmoción no solo por lo inesperada, sino también por el misterio que rodea sus últimas publicaciones en redes sociales.

¿Cuál fue la última publicación de Diana Marina López, actriz de ‘Mujeres asesinas’ en Instagram?

Una de las mayores interrogantes entre sus seguidores es qué compartió Diana Marina, actriz de Mujeres asesinas.De acuerdo con su perfil, su última actividad en Instagram ocurrió en mayo de este año, hace aproximadamente 17 semanas. Se trató de una historia en la que compartió una publicación de Angelique Boyer, con quien habría trabajado como doble en la serie Mujeres asesinas.

En la imagen aparecían ambas con vestuarios idénticos: chamarra café y camisa blanca con estampados en tonos guinda. Esa coincidencia reforzó la sospecha de que Marina Lars fue la encargada de realizar las escenas de acción de Boyer en el proyecto.

“Hoy es el gran día. Una nueva asesina se suma a la lista. Las razones, sólo ella las conoce. Las consecuencias… Nadie las vio venir. El nuevo capítulo de Mujeres Asesinas ya está disponible. Prepárate para lo inesperado”, escribió Angelique Boyer en aquel post. Aunque la actriz nunca mencionó a su doble directamente, el detalle de la vestimenta dejó entrever la colaboración que tenían.

Su repentina muerte ha generado múltiples especulaciones entre sus seguidores y colegas del medio artístico. Entre los comentarios más destacados, hay quienes sugieren que su muerte podría estar relacionada con su trabajo como stunt, debido a los riesgos físicos que implica. Otros creen que pudo haber sido una enfermedad que mantuvo en privado, mientras que algunos más apuntan a un accidente ajeno al set.

¿Quién fue Diana Marina López, la actriz conocida como Marina Lars?

Diana Marina López, cuyo nombre artístico era Marina Lars, fue mucho más que una actriz de reparto. Se ganó un lugar dentro del mundo del espectáculo como doble de acción en producciones televisivas y cinematográficas. Entre los proyectos en los que participó destacan:



Como dice el dicho

Mujeres asesinas

Ojitos de huevo

El Conde

Quererlo todo

La marca del demonio

Esta historia me suena.

El trabajo de una actriz stunt o doble de acción es tan arriesgado como esencial en la industria del entretenimiento. Diana Marina López era una de las pocas mujeres jóvenes en México que se dedicaban profesionalmente a esta labor.

Su trabajo consistía en ejecutar escenas de alto riesgo que los actores principales no pueden realizar por seguridad. Esto incluye:

Caídas desde alturas

Combates cuerpo a cuerpo

Escenas con fuego o explosiones

Persecuciones en vehículos

Acrobacias complejas



Para ello, Marina Lars contaba con entrenamiento físico, conocimientos en artes marciales, manejo de armas, conducción extrema y una gran preparación técnica. Su valentía y profesionalismo la llevaron a ser parte de producciones de alto perfil, como Mujeres asesinas, donde fue la doble de Angelique Boyer.

Pero su talento no se limitaba a la actuación. A nivel académico, era licenciada en Optometría por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), lo que revela la versatilidad de su vida profesional. Pese a haber elegido un camino seguro en el ámbito de la salud, no dejó de lado su amor por las artes escénicas ni por la adrenalina del ‘stunt’.

¿De qué murió Diana Marina López, actriz de Mujeres asesinas?

Hasta el momento, no se han revelado las causas oficiales de la muerte de Diana Marina López. La información disponible proviene principalmente de mensajes de despedida que familiares y amigos dejaron en sus redes sociales, en donde sugieren que el fallecimiento ocurrió el pasado 7 de septiembre.

Los textos que circulan en Facebook son profundamente emotivos:

