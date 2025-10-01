Hermana de Octavio Ocaña destapa la verdad sobre la muerte del actor: “Lo que realmente pasó”

A casi cuatro años de la muerte de Octavio Ocaña, su hermana Bertha soltó una bomba que podría cambiar todo lo que creíamos saber. En un video de Instagram y con documentos en mano, cuenta la verdad ¿La prueba? Un peritaje oficial que contradice la versión más repetida en medios.

Octavio Ocaña / Redes sociales

¿Por qué la hermana de Octavio Ocaña decidió romper el silencio y mostrar pruebas de su muerte?

La polémica se desató luego de que C4 Jiménez, reportero de nota roja, apareciera en una entrevista en el canal de YouTube de Escorpión Dorado, donde afirmó que Octavio Ocaña se disparó a sí mismo durante la persecución policial que terminó con su vida. “Me perdonaran los papás de Benito, pero se mat..”, dijo el reportero, generando una ola de indignación entre los seguidores del actor y su familia.

Bertha Ocaña no tardó en reaccionar. En su video, expresó su molestia por las declaraciones del periodista y aseguró que sus padres se dedicaron a buscar la verdad desde el primer momento. “Lo que tú dices es una mentira”, sentenció Bertha, visiblemente afectada por tener que revivir el doloroso episodio.

¿Qué pruebas oficiales mostró Bertha Ocaña para desmentir los rumores sobre la muerte de Octavio Ocaña?

La hermana de Octavio Ocaña compartió documentos oficiales que, según ella, fueron autorizados por la Fiscalía y forman parte de las carpetas de investigación del caso. Entre ellos, destacó la prueba de rodizonato de sodio, utilizada para detectar si una persona disparó un arma de fuego. El resultado fue contundente: negativo en todas las muestras.

“En las muestras analizadas identificadas como indicio A1, tomadas de palmas y dorsos de mano derecha e izquierda pertenecientes al cadáver del sexo masculino quien en vida respondía al nombre de Octavio Augusto Pérez Ocaña, no se identificó la presencia de plomo ni de bario” Bertha Ocaña

Esto, según ella, demuestra que Octavio nunca detonó un arma. “Es una prueba contundente por la Fiscalía”, afirmó. Además, explicó que existen entre 8 y 10 carpetas de documentos relacionados con el caso, los cuales ha comenzado a difundir en sus redes para que la verdad salga a la luz.

¿Quiénes están implicados en la muerte de Octavio Ocaña, actor de ‘Vecinos’?

Bertha Ocaña también reveló que, de acuerdo con la investigación oficial, hay dos personas implicadas en el fallecimiento de su hermano. Uno de ellos es Leopoldo, un expolicía que ya fue sentenciado, mientras que Gerardo está vinculado a proceso pero aún no ha recibido sentencia.

La joven insistió en que su familia no tiene nada que esconder y que siempre han buscado esclarecer lo que realmente ocurrió. “Mi papá siempre dijo que vamos a aclarar y vamos a buscar la verdad de lo que realmente pasó”, dijo Bertha, reafirmando el compromiso de su familia con la justicia.

Bertha Ocaña / Redes sociales

Hermana de Octavio Ocaña pide que dejen de difundir rumores sin evidencia

En su mensaje, Bertha Ocaña fue clara: está cansada de que se hable de la muerte de Octavio “nada más por hablar” y sin tener pruebas. “No se vale decir por decir sin tener pruebas. Hablen de ustedes, hablen de otras cosas, no toquen temas que no les corresponden”, expresó.

La joven pidió respeto para su familia y para la memoria de su hermano, y aseguró que seguirá dando la cara cada vez que sea necesario. “Para mí, estar aquí hablando de esto es volver a tocar fibras muy sensibles, pero me atrevo a hacerlo porque siempre voy a dar la cara cuando se trate de esclarecer las cosas que pasaron con el deceso de mi hermano”, concluyó.

Hasta el momento, el periodista C4 Jiménez no ha respondido públicamente a las declaraciones de Bertha Ocaña ni ha presentado pruebas que respalden su versión.

Octavio Ocaña / IG: @octavioocaa

¿Cuándo y cómo murió Octavio Ocaña?

El 29 de octubre de 2021, el actor Octavio Ocaña, famoso por interpretar a Benito Rivers en la serie Vecinos, falleció a los 22 años en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, durante una persecución policiaca. Según el informe oficial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el joven recibió un disparo en la cabeza mientras conducía su camioneta Jeep Cherokee. La versión inicial sostenía que el actor se disparó accidentalmente, lo que generó controversia desde el primer momento, especialmente entre sus familiares y seguidores.

Con el paso del tiempo, la familia Pérez Ocaña y peritos independientes comenzaron a cuestionar la versión oficial. En marzo de 2023, un informe pericial privado reveló que Octavio no se disparó, sino que fue sometido y ejecutado por los agentes de policía Leopoldo “N” y Gerardo “N”. El documento detalló que el disparo ocurrió mientras el actor estaba sobre la carretera, descartando la hipótesis de suicidio o accidente. Esta revelación reforzó la exigencia de justicia por parte de la familia, que desde el inicio ha denunciado irregularidades en el caso.

La situación dio un giro en mayo de 2025, cuando la Fiscalía del Estado de México detuvo a Gerardo N, ex policía municipal de Cuautitlán Izcalli, por su presunta participación en el homicidio del actor. La captura se logró tras una larga investigación que incluyó amenazas a la familia y una recompensa que aumentó de 300 mil a 500 mil pesos. Gerardo intentó evadir a las autoridades cambiando su apariencia física, pero fue localizado gracias a la colaboración entre la FGJEM y la Fiscalía de Veracruz. Con esta detención, ya son dos los ex policías implicados en la muerte de Octavio Ocaña, siendo el otro Leopoldo N, quien cumple una condena de 20 años y 9 meses por homicidio doloso y abuso de autoridad.