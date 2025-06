¡Supuesta amante del papá de Octavio Ocaña insulta a la mamá del actor! “Ya no te quiere, arrastrada”

La separación entre Ana Lucía y Octavio Pérez Alvarado tomó por sorpresa a muchos. Durante más de 34 años, mantuvieron una relación que en apariencia era estable, pero tras la muerte del actor de Vecinos, comenzaron a salir a la luz conflictos internos que habrían llevado a su ruptura definitiva. Fue a través de redes sociales y entrevistas que la familia confirmó que la relación llegó a su fin, en parte por una presunta infidelidad por parte del padre del actor.

Aunque Octavio Pérez ha negado haberle sido infiel a su esposa, los rumores de una relación extramarital persistieron. De acuerdo con declaraciones de Ana Lucía y su hija Bertha, esta mujer habría aparecido en la vida del padre del actor desde hace más de un año, lo cual coincidió con un notable cambio de actitud y el inicio del distanciamiento familiar.

Ahora pareciera que la mujer pide protagonismo y la madre de Octavio Ocaña reveló información que nadie esperaba.

¿Qué ha dicho la amante del papá de Octavio Ocaña a su mamá?

En una entrevista que ofreció a Multimedios, la mamá del actor de ‘Vecinos’ relató que la actual pareja de su exmarido la ha estado acosando con mensajes ofensivos y humillantes.

“P*nche vieja arrastrada, deja de estar pidiendo (dinero), ya no te quiere”, fue uno de los mensajes que asegura haber recibido de la mujer, que, según versiones cercanas, mantiene una relación con Octavio Pérez desde hace más de un año.

La mujer, visiblemente afectada, lamentó que en medio de su duelo también deba soportar las agresiones verbales de la nueva pareja del padre de su hijo. “Tengo pruebas de los mensajes. No solo me insulta, también me exige que deje de pedir lo que me corresponde por ley. ¿Qué clase de persona hace eso?”, cuestionó.

¿Octavio Pérez mantiene a la nueva pareja y a sus hijas?

Como si el drama de los mensajes no fuera suficiente, Bertha hija de Ana Lucía, destapó otra bomba: su papá no solo está en una relación con otra mujer, sino que se ha hecho cargo económicamente de las dos hijas de ella.

“Esta persona existe ya desde hace más de un año, tiene dos hijas y lamentablemente es mi papá quien se hace cargo de ellas”, aseguró en declaraciones para la misma cadena. Esta situación ha provocado un profundo enojo dentro de la familia, especialmente porque Ana Lucía no cuenta con recursos propios tras dedicar su vida al hogar.

Por su parte, la señora dejó claro que no exige dinero por capricho, sino por necesidad: “El señor sigue sosteniendo que no está en una relación y que sí me mantiene; yo lo hago por suma necesidad”, dijo.

¿Vivió Ana Lucía, madre de Octavio Ocaña, violencia en su matrimonio?

Lo más alarmante de la entrevista fue cuando Ana Lucía narró con crudeza los años de violencia que vivió junto a su ahora exesposo. “A mí sí me llegó a golpear. Incluso, varias veces tuve que ir a delegaciones porque sí llegó a golpes extremos. Tuve hasta la pérdida del hueso de una mano”, confesó.

Estas agresiones no eran un secreto para su familia, especialmente para su hijo Octavio, quien incluso llegó a enfrentarse físicamente con su padre. “Él tenía muchos conflictos con mi papá en vida, por el machismo con el que siempre se condujo”, contó Bertha, visiblemente molesta.

¿Cómo reaccionaba Octavio Ocaña ante los abusos hacia su madre?

Según Ana Lucía, su hijo Octavio fue siempre su mayor defensor. “Era el único que lo confrontaba y lo enfrentaba para ponerle un ‘estate quieto’. Él le decía: ‘cuidadito con que toques a mi mamá’”, recordó entre lágrimas.

La muerte del actor dejó a su madre vulnerable, y ahora, en medio del proceso de divorcio, ha tenido que enfrentar no solo la indiferencia del padre de sus hijos, sino también el abuso psicológico de una mujer que insiste en borrar su lugar como esposa y madre.

Mientras el público reacciona con indignación ante estas revelaciones, muchos exigen justicia y apoyo para Ana Lucía.