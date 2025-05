Papá de Octavio Ocaña responde a acusaciones de maltrato e infidelidad de su esposa: “Quiere recuperarme”

Hace algunas semanas, Ana Lucía Ocaña, madre de Octavio Ocaña, dio a conocer que se estaba divorciando de Octavio Pérez, padre del actor, tras casi 35 años de matrimonio y tres hijos en común.

Según el testimonio de la señora, su aún esposo no solo la maltrató de forma física y psicológica, también le fue infiel con una persona que, en su momento, trabajó como empleada doméstica en su casa.

A través de entrevistas con diversos medios de comunicación, Ana Lucía señala que su única petición es que Pérez le dé una pensión, ya que, como nunca se le permitió trabajar, está enfrentando dificultades económicas.

La mamá del fallecido Octavio Ocaña cuenta con el apoyo de su hija, Bertha Ocaña, quien sostiene haber sido testigo de los presuntos malos tratos que su padre.

Los padres de Octavio Ocaña / Instagram: @analucianaocaa

¿Papá de Octavio Ocaña maltrató a su esposa?

Después de mucho hermetismo, Octavio Pérez rompió el silencio sobre las acusaciones en su contra. En entrevista para el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, Pérez sostuvo que jamás ha violentado a la mamá de Octavio Ocaña, Ana Lucía. Incluso, sostuvo que su hija, Ana Leticia, lo ha apoyado desde que inició toda esta polémica.

“Obviamente, lo voy a negar (las acusaciones en mi contra). Así no son las cosas como ella las está diciendo. No hubo violencia, todo lo está inventando. No sé por qué. Es mentira (que le fui infiel). Nuestro matrimonio ya estaba tronado desde antes que mataran a mi hijo”, puntualizó el papá del actor.

De acuerdo con el padre de Octavio Ocaña, su esposa se arrepiente de “abandonarlo” y por ello lo difama, como una especie de venganza por no poder “recuperarlo”.

Papá de Octavio Ocaña “Ella ya me había abandonado. Se había ido con las gemelas. Entonces que no venga ahorita con esas cosas. No tengo nada que hablar sobre la señora. Es la mamá de mis hijos. No voy a caer en su juego. Lo que quiere es recuperarme, pero eso no lo va a lograr nunca y menos con lo que está diciendo. Nunca le toqué una mano. Eso es mentira”

Papás de Octavio Ocaña / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Ana Leticia, hermana de Octavio Ocaña, ante la separación de sus padres?

Durante la conversación, el papá de Octavio Ocaña reiteró que, a diferencia de Bertha, su otra hija, Ana Leticia, se ha solidarizado con él y hasta le ha reclamado a su madre y hermana por las declaraciones que han hecho.

“¿Por qué la otra no opina? Me quedan dos hijas. Una me defiende y la otra me tira. Te voy a pasar los audios de la otra, para que veas la diferencia de una con otra. Una niña coherente. Está muy molesta con ellas, por lo que comentaron. Yo siempre he defendido a mi familia”, apuntó.

De igual forma, afirmó que no se niega a darle la pensión que le corresponde por “ley” a su aún esposa. No obstante, considera injusto que lo “difamen”.

“Dice puras mentiras, eso es lo que me da coraje, pero no tengo por qué negarme a darle lo que le corresponde. A la señora le di su carro. Todo lo pago yo. Ella no trabaja. Ellas cobran las regalías de Octavio. Pude haberlo peleado, pero yo solo quiero que se callen”, manifestó.

Para finalizar, reconoció que sí tiene una nueva pareja, quien “lo hace feliz y lo procura”, algo que, según él, Ana Lucía jamás hizo.

“Tengo que rehacer mi vida. La señora me cerraba la puerta. Me escondía mis cosas. Me agredía. Yo ni dormía en mi casa. No quiero nada con ellas. Tengo las pruebas de todo lo que le mando desde que me separé”, concluyó.

¿Papá de Octavio Ocaña amenazó a su hija, Bertha?

Previo a las declaraciones de Octavio Pérez, padre del actor Octavio Ocaña, Bertha Ocaña, aseguró que su padre apareció en la casa donde su madre vive actualmente y disparó hacia la pared. También sostuvo estar siendo víctima de las amenazas de Pérez.

“Es una realidad que ha sido muy faltuoso conmigo. Me ha faltado mucho al respeto. Me ha amenazado. Me ha intimidado en muchas ocasiones. Yo prefiero mantener mi distancia con él. Que Dios lo perdone”, indicó.

También mencionó que ya existe una denuncia en contra de su papá: “Ahorita ya viene un poco más fuerte porque sí se hizo público el tema de la violencia y entra, por supuesto, en la demanda”, recalcó.

