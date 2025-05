Mama de Octavio Ocaña revela pelea con su hijo por una novia que lo ponía en su contra

Este miércoles, Ana Lucía Ocaña, madre del fallecido actor Octavio Ocaña, sorprendió al público al anunciar su separación de Octavio Pérez, padre del actor tras 34 años de casados.

La noticia fue revelada en una entrevista con Michel Rubalcava, donde también abordó momentos difíciles vividos con su hijo antes de su trágica muerte.

En la charla, Ana Lucía confesó que su divorcio llega luego de una infidelidad y de haber soportado durante años actitudes que calificó de “machistas” y “narcisistas”.

En medio del dolor, recordó también a Octavio Ocaña y reveló que este le pidió perdón semanas antes de la tragedia por los pleitos que tuvieron cuando él fue adolescente, la señora Ana Lucía reveló que su su hijo fue “muy rebelde”.

Ana Lucía Ocaña recordó también los duros enfrentamientos que tuvo con su hijo cuando era adolescente, provocados por una relación amorosa que lo alejó de su familia.

La señora Ana Lucía recordó como era pasar un 10 de mayo a lado de su hijo / Instagram: @analucianaocaa

Mamá de Octavio Ocaña recuerda fuerte problema con su hijo por una novia

“La verdad sí llegué a tener muchos problemas con él por eso, porque no eran buenas parejas. De hecho, me llegó a meter a una personita en la casa y hubo muchos problemas. Es más, lo tenía en contra de mí; mi hijo se ponía muy violento y me reclamaba. Me decía: ‘No tienes por qué verla así, porque yo aporto a la casa’”.

La mamá de Octavio Ocaña confesó que tuvo que poner límites para sacar a esta chica de su casa.

“Hasta que llegó un día que le dije: ‘Si tanto aportas y tan valiente eres, yo, siendo tu mamá y señora de la casa, no tengo por qué aguantar este tipo de roces’. Le dije: ‘Vete, hijo, alquila un departamento y vive con ella’.

Y después Octavio decía: ‘Mi mamá me corrió’, y yo le dije: ‘No, hijo, no te corrí, no confundas, pero tenía que haber un respeto para mí, y la muchachita ya se estaba sintiendo más que su madre y dueña de la casa’.”

Los padre de Octavio Ocaña no han parado en el caso del famoso con tal de hacer justicia en su memoria / Instagram: @analucianaocaa

¿Quién fue la novia que puso a Octavio Ocaña en contra de su madre?

La madre de Octavio Ocaña no reveló el nombre de la joven en cuestión, pero sí compartió que su hijo tomó la decisión de irse a vivir con ella, aunque la relación no prosperó.

“Era una chica inmadura, que incluso le achacaba a Octavio un hijo que no era de él. Se vino a vivir a mi casa con la mentira de que estaba embarazada, lo cual no era cierto, y finalmente le fue infiel a mi hijo mientras vivía con él”, declaró Ana Lucía Ocaña.

Madre de Octavio Ocaña rompe el silencio sobre Nerea Godínez, exprometida del actor

A diferencia de la joven que provocó tensiones, Ana Lucía Ocaña habló con respeto sobre Nerea Godínez, a quien Octavio le había pedido matrimonio meses antes de su partida.

“Ella era una chica madura, muy capaz y orientaba a mi hijo por el buen camino le daba buenos consejos es más le decía: ’Tenle paciencia a tu mamá’. Le decía: ‘Escúchala’”, concluyó Ana Lucía Ocaña.

La madre del Octavio Ocaña recordó que en los días previos a su muerte su hijo se disculpó con ella por los errores del pasado, y lograron reconciliarse: un gesto que hoy, en medio del duelo, representa uno de los recuerdos más valiosos para ella.

