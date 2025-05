¿Octavio Ocaña presentía su muerte? La última llamada que le hizo a su mamá: “Perdóname mamita”

Este miércoles, Ana Lucía Ocaña Beltrán, madre del fallecido actor Octavio Ocaña, reapareció públicamente para confirmar su separación de Octavio Pérez, padre del intérprete de ‘Benito Rivers’.

Después de meses de rumores y especulaciones, la madre del actor rompió el silencio en una entrevista con Mich Rubalcava, donde no solo habló del divorcio, sino también de una íntima y desgarradora conversación con su hijo días antes de su trágica muerte.

La ruptura con Octavio Pérez, con quien compartió más de dos décadas de matrimonio y la lucha por justicia tras la muerte de su hijo, fue provocada por una infidelidad. A pesar de sus intentos por salvar la relación, él decidió irse sin más con su nueva pareja.

Pero más allá de la ruptura, en la conversación,la madre recordó una llamada de Octavio apenas dos semanas antes de que perdiera la vida tras ser perseguido y baleado por policías del Estado de México.

Ana Lucía describió cómo su hijo, ya transformado en un joven protector y amoroso, se puso sentimental y buscó redimirse por los errores de su adolescencia.

Mira: Madre de Octavio Ocaña lanza un misterioso mensaje en redes: ¿Infidelidad y divorcio?

Padres de Octavio Ocaña / Redes sociales

Mamá de Octavio Ocaña revela la llamada de su hijo semanas antes de su partida

En esa llamada, le pidió perdón por su rebeldía en su adolescencia. “Él tuvo rebeldía fue agresivo pero al final parecía que estaba escrito que iba fallecer y como unas dos o tres semanas antes de morir me llamó”.

“Quiero pedirte perdón por el mal hijo que fui en su momento, perdóname si te grité, si te ofendí, si tuve algún tipo de violencia fuerte por mi edad, porque eras una madre celosa de mis novias, sabías lo que me decías, era la verdad, yo me oponía. Te pido perdón y lo único que quiero es que si mis hermanas no te aman como yo, yo te amo con todo mi ser, perdóname mamita todo lo que te hice”, reveló. Ana Lucía Ocaña Beltrán, madre de Octavio Ocaña

Ana Lucía respondió con una frase que hoy guarda como un tesoro: ”Lloré con él, no sabes Mich le dije ‘No hijo, no tengo nada que perdonarte, así como te di la vida, le pido a Dios no por la gran estrella que eres, por el Octavio hijo que tuve’”.

Mira: Papá de Octavio Ocaña frustra asalto en Tabasco: el video se hace viral

Los padre de Octavio Ocaña no han parado en el caso del famoso con tal de hacer justicia en su memoria / Instagram: @analucianaocaa

¿Cómo está hoy la mamá de Octavio Ocaña a casi cuatro años de su muerte?

Además reveló que su conexión con Octavio Ocaña era muy especial y se tatuó el nombre de su madre en el brazo. “Me dijo ‘Por que tú eres el amor de mi vida que yo me voy a llevar contigo hasta el último instante”

Cada Día de las Madres se vuelve más difícil para ella. Aunque la ausencia duele, se consuela con la certeza de que su hijo está con Dios.

“Yo te puedo decir a Octavio nunca le voy a superar. Le digo sé que estás con papá Dios perdóname si te lloro, si te digo que ya no puedo con esto, si me rindo, a veces le digo ‘llévame contigo y no me quiere llevar con él’ no es que sea egoísmo, yo a mis hijas las amo son unas guerreras, pero Octavio era mi hijo varón, el que me defendía, el que prometía ver por su familia, él con todo iba por todo”. Ana Lucía Ocaña Beltrán, mamá de Octavio Ocaña

Octavio Ocaña era su único hijo hombre, por lo que ahora solo tiene con ella a sus hijas / Instagram: @analucianaocaa

¿De qué murió Octavio Ocaña?

El 29 de octubre de 2021, el actor perdió la vida por un impacto de bala. Esto, tras una persecución por policías en Cuautitlán Izcalli.

En su momento, declararon que supuestamente el actor se negó a detener el auto cuando se lo solicitaron. En ese entonces, aseguraron que dentro del vehículo encontraron el arma con la que presuntamente se habría disparado el actor, luego de perder el control en la persecución.

Desde entonces, los familiares de Ocaña lucharon para conseguir justicia, ya que al joven le quitaron la vida elementos policiacos. Recordemos que uno de los involucrados, Leopoldo Azuara, recibió más de 20 años de condena. Mientras que el segundo implicado en la muerte del actor, Gerardo N, actualmente se encuentra prófugo de la justicia. Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México reveló que aumentó la recompensa por su captura.

Mira: Así se vería Octavio Ocaña a sus 26 años, según la Inteligencia Artificial