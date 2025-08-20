Muere famoso streamer después de un maratón de 10 días; fans denuncian humillación en vivo

El reconocido streamer francés Jean Pormanove, más conocido como JP, fue hallado muerto tras un maratón de transmisión de casi 10 días en la plataforma Kick. Amigos y compañeros denunciaron momentos degradantes, mientras autoridades francesas investigan las causas exactas de su deceso.

Jean Pormanove durante una de sus transmisiones en Kick, donde alcanzaba hasta 80 mil espectadores en vivo.

¿Cómo ocurrió la muerte del streamer Jean Pormanove durante su transmisión en vivo?

En la madrugada del 18 de agosto de 2025, Raphaël Graven, alias Jean Pormanove, fue encontrado sin vida en su residencia de Contes, Francia. Los videos ya virales en redes sociales muestran a Pormanove tendido en un colchón, inmóvil, mientras sus compañeros intentaban reanimarlo. “Está en una posición muy rara”, relató uno de los streamers presentes. Uno incluso le lanzó una botella de plástico para “verificar que estuviera bien”

La alarma surgió tras la interrupción abrupta de un video en vivo que había durado casi 10 días consecutivos en la plataforma Kick, generando preocupación entre sus seguidores.

Según los primeros informes la policía acudió al lugar alrededor de las 10:00 horas tras la suspensión repentina de la transmisión. Aunque inicialmente no se detectaron indicios de violencia criminal, se ordenó una autopsia para esclarecer la causa exacta del fallecimiento.

¿Jean Pormanove era humillado en sus transmisiones? Esto dicen las redes sobre el streamer

Jean Pormanove, el streamer que murió durante su transmisión en vivo fue parte de un canal llamado “le Lokal” en Kick, donde él y otro streamer con discapacidad eran sometidos a dinámicas que incluían bofetadas, chorros de agua, pintura, burlas y hasta estrangulamientos, todo en vivo y frente a miles de espectadores. Según una investigación de Mediapart, el canal generaba miles de euros al mes a costa de lo que muchos califican como maltrato disfrazado de entretenimiento. Los responsables eran los streamers “Naruto” y “Safine”, quienes asumían el rol de verdugos mientras JP y Coudoux eran las víctimas.

En redes sociales, la indignación creció tras la muerte de JP. Usuarios compartieron fragmentos del streaming donde se le ve siendo maltratado por sus compañeros notoriamente más jovenes que él. Aunque algunos defienden que todo era consensuado, otros señalan que el streamer estaba bajo “control total”, como lo describió un colega anónimo en declaraciones a Mediapart. La imagen pública del canal era presentada como “benévola”, pero detrás había una dinámica de poder que muchos consideran abusiva.

Tras el fallecimiento, Naruto, uno de los streamer que molestaba al creador de contenido pidió que no se difundiera el video del “último aliento” de JP y compartió una foto en blanco y negro donde se besan en la mejilla. “Seis años riéndonos juntos, seis años dándonos golpes”, escribió. La frase, aunque emotiva, ha sido interpretada por algunos como una confirmación del tipo de relación que mantenían en pantalla: una mezcla de afecto y violencia que ahora está bajo el escrutinio público y judicial.

¿Quién fue Jean Pormanove, el fallecido streamer francés?

Jean Pormanove, cuyo nombre real era Raphaël Graven, fue un streamer francés con una sólida presencia en plataformas como TikTok, Kick, Twitch, YouTube e Instagram, donde acumuló más de 500 mil seguidores. Su estilo provocador y sus transmisiones en vivo lo convirtieron en una figura destacada del mundo digital. En Kick, sus directos llegaban a reunir hasta 80 mil espectadores simultáneos, consolidándolo como uno de los streamers más vistos en esa plataforma.

Aunque comenzó su carrera con contenido de videojuegos y humor, Jean Pormanove evolucionó hacia un formato mucho más polémico. Participaba en retos extremos, dinámicas de humillación pública y escenas de violencia simulada, muchas veces acompañado por los streamers “Naruto” y “Safine”. Este giro en su contenido lo colocó en el centro de múltiples críticas, pero también lo hizo viral entre audiencias que buscaban entretenimiento sin filtros.

En diciembre de 2024, el medio Mediapart publicó una investigación que lo vinculaba al canal “le Lokal”, donde él y otro streamer con discapacidad eran sometidos a abusos físicos y verbales en directo, incentivados por donaciones. El reportaje hablaba de un “negocio del maltrato en línea” y llevó a la apertura de una investigación judicial por violencia voluntaria en grupo contra personas vulnerables. A pesar de las acusaciones, Jean Pormanove defendía su participación en estos contenidos, negando ser víctima y asegurando que todo era parte de su propuesta creativa.