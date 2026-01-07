Famoso futbolista muere a los 32 años; se desvaneció tras haber jugado un partido, ¿Qué fue lo que pasó?

En medio del luto por la muerte de Geros Laos, tecladista de Banda MS, se confirma el deceso de un futbolista de origen brasileño, de 32 años. El atleta se habría desvanecido tras jugar un partido. Esto es todo lo que se sabe.

¿Qué futbolista se desvaneció y murió?

Durante la mañana de este miércoles 7 de enero, la UEFA (Unión de Federaciones Europeas de Fútbol) usó sus redes sociales para dar a conocer que Alex Felipe había muerto. La institución lamentó el hecho y se solidarizó con la familia.

“Nos entristece profundamente la repentina muerte de Alex Felipe, de 32 años, ganador de la UEFA Futsal Champions League 2018/19. Nuestros pensamientos y sinceras condolencias están con su familia, amigos y compañeros de equipo en este difícil momento”, se lee en su comunicado.

No se mencionó la causa del deceso. No obstante, algunos medios han reportado que el atleta estaba en el aeropuerto de Ukhta para volar a Moscú con su equipo, cuando se desvaneció de repente.

Si bien se llamó a emergencias y fue atendido por paramédicos, nada se pudo hacer por él. Hasta ahora, no se ha dado a conocer el motivo oficial de su fallecimiento. Sin embargo, en redes sociales se ha especulado que pudo haber sido víctima de un infarto fulminante. Las autoridades continúan con las investigaciones pertinentes.

Por supuesto, los fans y colegas no dudaron en lamentar el hecho y solidarizarse con la familia en estos momentos tan complicados.

¿Quién era el futbolista Alex Felipe, quien murió tras jugar un partido?

Alex Aparecido Felipe Santos, mejor conocido simplemente como Alex Felipe, fue un futbolista brasileño. Nació el 23 de abril de 1993 y tenía 32 años al momento de su muerte.

Su debut en el fútbol fue en 2014, cuando entró al equipo español Movistar Inter. Durante su estancia, el club ganó la Liga de España y la Copa del Rey.

En 2018, estuvo en el Sporting CP, en el que hizo historia al ganar la UEFA Futsal Champions League en la temporada 2018-2019. En los últimos años, estuvo jugando con el equipo ruso Norilsk Nickel.

Pese a ser un jugador destacado, siempre se mantuvo hermético en cuanto a su vida privada. Se sabía que estaba casado con una chica llamada Danielle, con quien tuvo dos hijos.

¿La primera “Regla de 3” de 2026?

La muerte de Alex Felipe reforzó la famosa “regla de 3”, que es una creencia que dice que, cuando un artista fallece, otros dos también fallecerán al poco tiempo. Previo a lo ocurrido con el futbolista, se había dado a conocer que dos músicos habían perdido la vida.

El primero fue Alejandro Carrillo, baterista de Ponzoña Musical. Hasta el momento se desconoce la causa de muerte.

El segundo fue Geros Laos, tecladista de Banda MS. Se reportó que había sufrido un infarto mientras jugaba béisbol.

