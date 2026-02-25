Exestrella de la NFL es hallado sin vida en un campamento para personas sin hogar; lo habían apuñalado

Un exjugador de la NFL fue encontrado sin vida en circunstancias que han generado conmoción y múltiples interrogantes. Las autoridades ya investigan el caso como homicidio, mientras comienzan a surgir detalles que dibujan un panorama tan trágico como inquietante.

¿Que jugador de la NFL murió en un campamento para personas sin hogar y qué le pasó?

El Médico Forense del Condado de Los Ángeles informó que Kevin Johnson murió por “trauma contundente en la cabeza y heridas de arma blanca”. El exjugador fue encontrado la mañana del miércoles tras ser reportado inconsciente en el campamento donde presuntamente residía.

La investigación fue catalogada como homicidio desde las primeras evaluaciones, lo que implica que las lesiones detectadas no fueron consideradas accidentales. Este dato intensificó el interés mediático, especialmente por tratarse de un exjugador de la NFL con trayectoria reconocida.

Un teniente del Departamento de Policía de Los Ángeles, Steve De Jong, declaró a la revista People que: “Desafortunadamente, parece estaba sin hogar y que probablemente vivía allí”.

La afirmación añadió una dimensión humana al caso, alejándose del foco estrictamente deportivo y colocando el reflector en la vida que Johnson llevaba fuera de los reflectores.

¿Quién fue Kevin Johnson, estrella de la NFL que murió?

Kevin Johnson construyó una carrera profesional que lo llevó por varias franquicias importantes. Fue seleccionado en la cuarta ronda del Draft de la NFL de 1993 por los New England Patriots, iniciando así su camino en el futbol americano profesional.

A lo largo de su carrera, Johnson tuvo paso por organizaciones como los Minnesota Vikings, los Oakland Raiders y los Philadelphia Eagles. Fue precisamente con Philadelphia donde dejó algunos de sus números más recordados, registrando 43 tacleadas, siete capturas y la devolución de un balón suelto para touchdown durante sus dos temporadas con el equipo.

Además, disputó 15 partidos con los Raiders en 1997, consolidando su presencia como liniero defensivo. Tras su etapa en la NFL, continuó su carrera en la Arena Football League, participando con los Orlando Predators y los Los Angeles Avengers.

Johnson también tuvo un destacado paso universitario en Texas Southern, antes de llegar al máximo circuito profesional.

¿Qué problemas de salud enfrentaba Kevin Johnson, jugador de la NFL?

Más allá de su carrera deportiva, allegados al exjugador señalaron que Kevin Johnson atravesaba serios problemas de salud en los últimos años. Aunque no se han detallado diagnósticos oficiales, algunos conocidos sugirieron que pudo haber sufrido encefalopatía traumática crónica (CTE).

La CTE es una afección neurológica asociada con golpes repetidos en la cabeza, comúnmente vinculada a deportes de contacto como el futbol americano. Expertos subrayan que esta condición sólo puede confirmarse de manera póstuma.

Amigos cercanos compartieron recuerdos que contrastan con la dureza del desenlace. Bruce Todd, descrito como un amigo íntimo, lo definió como un “gran tipo” y alguien “muy divertido”.