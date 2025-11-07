Filtran audios y el último mensaje de Marshawn Kneeland, jugador de los Dallas Cowboys que murió

La NFL se vistió de luto tras la trágica muerte de Marshawn Kneeland, el joven defensivo de los Dallas Cowboys, encontrado sin vida a los 24 años. El jugador, una reciente incorporación al equipo tejano, habría alertado a sus amigos y conocidos tras dejar un mensaje que aparentemente era de despedida. La mañana de este viernes, se filtró un audio que aclara todo tipo de hipótesis en torno a su muerte. ¿Qué decían?

Marshawn Kneeland, jugador de los Dallas Cowboys muere a los 24 años tras crisis emocional. / Redes sociales

¿Cómo murió Marshawn Kneeland, jugador de los Dallas Cowboys?

La noche fatídica comenzó con una persecución de alta velocidad. El jugador Marshawn Kneeland no se detuvo ante las señales de los patrulleros del Departamento de Seguridad Pública de Texas, lo que inició una persecución que culminó en un accidente en Dallas Parkway. Según los reportes policiales, el jugador perdió el control del vehículo, pero logró huir a pie , evadiendo inicialmente a los oficiales.

Las autoridades de Frisco y Plano coordinaron esfuerzos para rastrearlo. Durante el operativo, recibieron indicios de que Kneeland mostraba intenciones de atentar contra su vida.

El trágico hecho ocurrió en la noche del miércoles en Plano, Texas, donde el cuerpo del deportista fue hallado a la 1:31 de la madrugada, tras haber terminado él mismo con su vida . Kneeland, seleccionado en el draft de 2024, había mostrado un potencial enorme en su primera temporada con los Cowboys.

Tal vez te interese: Muere jugador de la ‘NFL’ a los 38 años tras luchar contra una rara enfermedad; así lo despidieron

Marshawn Kneeland, jugador de los Dallas Cowboys muere a los 24 años tras crisis emocional. / Redes sociales

¿Qué dicen los audios filtrados sobre el jugador Marshawn Kneeland?

La secuencia de eventos que terminó con la muerte de Marshawn Kneeland comenzó alrededor de las 11:40 de la noche, cuando la central de policía de Plano recibió una llamada urgente de un amigo de Kneeland. Según el audio obtenido por CBS News Texas, el operador describió:

Estamos recibiendo una llamada de un amigo del residente, acaban de recibir un mensaje de texto de él, un mensaje grupal, de él despidiéndose. Están preocupados por su bienestar. Audio de la policía de Texas

Minutos antes, a las 11 p.m., el Departamento de Policía de Frisco había solicitado asistencia tras un accidente en Dallas Parkway. El vehículo involucrado pertenecía a Kneeland y había sido perseguido por agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas.

El audio de la policía continúa con más detalles, y es que se confirma que Kneeland se comunicó primero con su novia para despedirse y ella pide ayuda, ya que él estaba armado. Ante estos comentarios, la policía solicitó al equipo que perseguía al jugador, que no lo dejaran solo, ya que tenía un arma.

Este episodio subraya cómo el incidente vial escaló a una tragedia personal. Kneeland, de apenas 24 años, dejó atrás una carrera prometedora en los Cowboys.

Mira: Hallan muerto a promesa de fútbol americano; estaba a punto de pertenecer a la NFL

@pindi..girl11 TMZ Leaks Police Dispatch Audio from Marshawn Kneeland’s Death — Shocking Final Words Revealed ⚠️ Marshawn Kneeland Dispatch Audio — Full Breakdown ⚠️ Tragically, on November 5, 2025, Dallas Cowboys player Marshawn Kneeland was involved in a police incident that ended in heartbreak. According to the Texas Department of Public Safety, Kneeland evaded a traffic stop, and his vehicle was later found crashed. Hours later, authorities discovered his body and reported that he had died from an apparent self-inflicted wound #MarshawnKneeland #TMZSports #DallasCowboys #BreakingNews #viral ♬ original sound - 🔥FAISAL.EDITz🔥

¿Quién era Marshawn Kneeland, jugador de los Dallas Cowboys?

Marshawn Kneeland, nacido el 8 de julio de 2001 en Grand Rapids, Michigan, fue un talentoso defensivo. Con una estatura imponente de 1,96 metros y 118 kilos, Kneeland representaba el arquetipo del jugador moderno: atlético, versátil y con un corazón que lo impulsaba más allá del campo.

En Western Michigan, desde 2019 hasta 2023, se transformó en un pilar de la defensa de los Broncos. En cinco temporadas, acumuló 148 tackles, 27.5 tackles for loss y 13 sacks, ganando honores de segunda equipo en la Mid-American Conference (MAC) en 2023.

Seleccionado en la segunda ronda del Draft de la NFL 2024 por los Dallas Cowboys, Kneeland pasó de ser un recluta de dos estrellas a una estrella en ascenso. Su vida se apagó a los 24 años de edad.

Lee: NFL: Fallece campeón del Super Bowl con los Indianapolis Colts, Matt Ulrich, a los 41 años