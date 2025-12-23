El mundo de la belleza despide a una leyenda: Muere la primera Miss Universo de Brasil, a los 80 años

El mundo de los certámenes de belleza vuelve a ser tendencia, esta vez no por Fátima Bosch, sino por la inesperada muerte de una figura clave en la historia de Miss Universo. La noticia tomó por sorpresa a seguidores, exreinas de belleza y organizaciones internacionales, ya que se trataba de una mujer que no solo hizo historia, sino que abrió camino a generaciones enteras dentro del modelaje latinoamericano.

La noticia se dio a conocer a pocos días de que celebrara un año más de vida, lo que hizo que el impacto fuera todavía mayor. Su nombre rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales, donde miles de usuarios comenzaron a recordar su legado, su elegancia y el momento exacto en el que puso a Brasil en el centro del universo de la belleza mundial.

Muere Miss Universo

¿Quién fue la Miss que murió y que hizo historia en Miss Universo?

La figura que hoy es despedida con honores es Ieda Maria Vargas, una de las mujeres más importantes en la historia de los certámenes de belleza a nivel internacional. Su nombre quedó grabado para siempre cuando se convirtió en la primera Miss Universo de Brasil, un logro que marcó un antes y un después para su país y para el concurso.

Nacida en Porto Alegre, Brasil, Ieda Maria Vargas mostró desde muy joven una inclinación natural por las pasarelas, la elegancia y el modelaje. Su belleza clásica, porte sofisticado y seguridad escénica la distinguieron rápidamente en concursos locales, donde comenzó a destacar desde la adolescencia.

Con apenas 17 años, obtuvo su primer reconocimiento importante al ser elegida reina de las Piscinas de Río Grande del Sur en 1962. Ese triunfo fue solo el inicio de una carrera meteórica que la llevaría, en muy poco tiempo, a los escenarios más importantes del mundo de la belleza. Su ascenso fue constante: primero Miss Porto Alegre, luego Miss Río Grande del Sur, hasta que finalmente logró uno de los títulos más codiciados del país.

¿Cómo se dio a conocer la muerte de Ieda Maria Vargas, la primera Miss Universo de Brasil, y cómo fue su último adiós?

La muerte de Ieda Maria Vargas fue confirmada oficialmente a través de sus redes sociales, donde su familia compartió un emotivo comunicado.

“Con profundo dolor la familia de Ieda María Vargas anuncia su fallecimiento, ocurrido este lunes. En este momento de inmenso dolor, agradecemos todas las manifestaciones de afecto, respeto y solidaridad recibidas. Ieda fue una mujer de luz, que marcó la historia y la vida de muchas personas, dejando un legado de amor, alegría e inspiración. Estamos profundamente entristecidos por su partida, pero reconfortados por el hecho de que ahora está descansando en la casa del Padre, en paz, rodeada del amor de Dios”, comunicado de la familia.

A este mensaje se sumaron cientos de despedidas de fanáticos y figuras del medio, pero uno de los más destacados fue el de la Organización Miss Universo, que reconoció públicamente su importancia histórica dentro del certamen.

La Organización Miss Universo la recordó con un mensaje especial:

Organización Miss Universo “La Organización Miss Universo expresa sus más sinceras condolencias a la familia, amigos y a todos aquellos que fueron tocados por la vida de Iêda Maria Vargas, Miss Universo 1963. Como la primera mujer brasileña en ostentar la corona de Miss Universo, su gracia y espíritu pionero dejaron una huella imborrable en nuestra historia. Que su legado siga inspirando a las generaciones venideras”.

¿De qué murió Ieda Maria Vargas, la primera Miss Universo de Brasil?

De acuerdo con la información confirmada por su familia, Ieda Maria Vargas falleció a los 80 años de edad luego de permanecer hospitalizada durante varios días. La causa de su muerte fue un paro respiratorio, ocurrido apenas unos días antes de que celebrara su cumpleaños número 81.

Aunque no se dieron a conocer más detalles médicos, se aclaró que su fallecimiento ocurrió mientras se encontraba bajo atención hospitalaria.

¿Quién fue Ieda Maria Vargas y por qué su legado sigue vigente hoy?

El legado de Ieda Maria Vargas va mucho más allá de una corona. El 22 de junio de 1963, fue coronada Miss Brasil en un certamen celebrado en Río de Janeiro, lo que le dio el pase directo para representar a su país en el concurso internacional más importante del mundo.

Poco después, el 20 de julio de 1963, hizo historia al convertirse en Miss Universo, siendo la primera brasileña en lograrlo. Ese triunfo no solo elevó su carrera, sino que posicionó a Brasil como una potencia dentro del certamen.