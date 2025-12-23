Murió el icónico cantante que dio voz a “Driving home for Christmas”: así se confirmó su muerte a los 74

A semanas de la muerte del famoso cantante conocido como ‘él Príncipe del popular pop’ en un trágico accidente a los 35 años, la música internacional atraviesa un momento de luto tras darse a conocer el fallecimiento de una figura cuya voz, sin proponérselo, terminó convirtiéndose en sinónimo de Navidad para millones de personas. La noticia comenzó a circular discretamente, pero en cuestión de horas ya había provocado una ola de reacciones, homenajes y recuerdos en redes sociales, especialmente por una canción que cada diciembre resurge como un ritual emocional.

Mira: Novio de influencer muere tan solo cuatro días después de haberse comprometido; así lo despidieron

Muere actor / Redes sociales

¿Qué cantante murió y cómo se dio a conocer la noticia de su fallecimiento?

La noticia que conmocionó a la música internacional fue la muerte de Chris Rea, cantante y compositor británico, ampliamente reconocido por su estilo inconfundible y por ser el autor de uno de los temas navideños más escuchados de las últimas décadas.

El fallecimiento de Chris Rea fue confirmado por su familia a través de un comunicado difundido por la agencia británica Press Association (PA). En el mensaje se informó que el músico murió a los 74 años, tras enfrentar una breve enfermedad, y que su partida ocurrió en un hospital, acompañado por sus seres queridos.

En el texto, su esposa y sus dos hijos expresaron con profundo dolor: “Con inmensa tristeza anunciamos la muerte de nuestro querido Chris. Falleció pacíficamente en el hospital rodeado de su familia”.

Lee: Mau Mancera de luto: Anuncia muerte de ser querido con desgarrador mensaje: “Te vamos a extrañar”

¿De qué murió Chris Rea y cuáles fueron sus problemas de salud?

Aunque la familia aclaró que la causa inmediata fue una breve enfermedad, lo cierto es que Chris Rea arrastraba un historial médico complicado desde hacía varios años. Su estado de salud había sido motivo de preocupación desde principios de los años 2000.

En el año 2000, el músico fue diagnosticado con cáncer de páncreas, una de las enfermedades más agresivas. Como parte del tratamiento, fue sometido a una cirugía en 2001, intervención que marcó un antes y un después en su vida personal y profesional.

Años más tarde, en 2016, Chris Rea sufrió un ictus, lo que volvió a poner en pausa su carrera y reforzó su decisión de mantener un perfil mucho más bajo, alejado de giras extensas y de la exposición constante.

Pese a estos problemas de salud, el cantante nunca desapareció del todo del radar musical. Continuó componiendo, grabando y manteniendo un vínculo muy cercano con sus seguidores, quienes hoy lamentan profundamente su partida.

Te puede interesar: Muere trágicamente expiloto de NASCAR junto a su esposa e hijos en aparatoso accidente aéreo: ¿Quién era?

¿Quién fue Chris Rea y por qué su música marcó a generaciones?

Chris Rea, cuyo nombre completo era Christopher Anton Rea, nació en 1951 en Middlesbrough, al norte de Inglaterra. Hijo de padre italiano y madre irlandesa, creció en un entorno trabajador y familiar. Durante su adolescencia ayudó en la heladería familiar, una etapa que, aunque alejada de los escenarios, influyó en su carácter sencillo y cercano.

Curiosamente, uno de los elementos más recurrentes en su música, la carretera, los viajes y el movimiento, tiene un origen muy concreto: aprendió a conducir con la furgoneta de reparto de su padre, experiencia que despertó su fascinación por los trayectos largos y la sensación de volver a casa, un concepto que más tarde se volvería central en su obra.

Su carrera discográfica arrancó en 1978 con el álbum Whatever happened to Benny Santini?, del que se desprendió el tema Fool (if you think it’s over), canción que incluso fue nominada a un premio Grammy.

Durante las décadas de los setenta y ochenta, Chris Rea alcanzó fama internacional gracias a su voz grave, su estilo sobrio y su particular forma de tocar la guitarra. A lo largo de su trayectoria grabó 25 discos como solista, consolidándose como una figura respetada dentro del rock y el blues británico.

Dos de sus álbumes lograron un éxito rotundo al colocarse en el número uno en las listas del Reino Unido:



The Road to Hell (1989)

Auberge (1991)



¿Por qué “Driving home for Christmas” se convirtió en un himno navideño?

Aunque Chris Rea tuvo una carrera extensa y exitosa, hay una canción que terminó por inmortalizar su nombre cada diciembre: Driving home for Christmas, publicada originalmente en 1986.

Con el paso del tiempo, el tema se transformó en uno de los himnos navideños más populares del Reino Unido y de otros países. De hecho, este mismo año volvió a entrar en las listas de éxitos de la temporada festiva, alcanzando el puesto 30, además de ser incluida en una campaña publicitaria navideña de los grandes almacenes M&S.

En su página web oficial, el propio Chris Rea explicó el origen de la canción, revelando que nació durante un viaje en coche junto a su esposa y que cuenta:

“La historia de un viajero cansado que regresa a casa, un momento de calidez, humor y espíritu festivo que ha conservado su encanto con el paso de los años”. Chris Rea

Lo más llamativo es que, según confesó el propio músico, al inicio se opuso rotundamente a que la canción fuera publicada, ya que temía que afectara su imagen como guitarrista serio.

“En ese momento, lo último que necesitaba era tener una canción navideña dando vueltas. Hice todo lo posible para que no publicaran ese disco. ¡Por suerte, lo hicieron!” Chris Rea

Hoy, tras su muerte, ese tema vuelve a escucharse con un significado aún más profundo. Cada Navidad, miles de personas seguirán “conduciendo a casa” acompañadas por la voz de Chris Rea, cuyo legado musical ya es eterno.