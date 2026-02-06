Muere músico durante un viaje en crucero en medio de su lucha contra el cáncer; así lo despidieron

En medio del luto por Pedro Torres, productor mexicano conocido por conceptos como ‘Operación Triunfo’ y ‘Big Brother México’, se confirma la muerte de Ken Peplowski, un clarinetista y saxofonista considerado una leyenda del jazz, a los 66 años, mientras viajaba en un crucero.

¿De qué murió el clarinetista y saxofonista Ken Peplowski?

De acuerdo con el reporte de diversos medios, el clarinetista y saxofonista Ken Peplowski murió el domingo 1 de febrero en el crucero ‘Celebrity Summit’. Michael Lazaroff, director ejecutivo del barco, señaló que el hecho fue descubierto después de que el músico no se presentara a un show que tenía programado.

“Cuando Ken no se presentó a un espectáculo a las 4 PM que presentaba a Shelly Berg, uno de sus amigos y colegas más cercanos, sabía que algo andaba mal. Nuestros peores temores pronto se confirmaron. Ken había muerto”, expresó en un comunicado.

Si bien no se mencionaron las causas del deceso, Lee Mergner, otro empleado del crucero y amigo cercano de Ken, contó que la celebridad estaba luchando contra el mieloma múltiple, un tipo de cáncer, que le diagnosticaron en 2021.

Megner indicó que su colega siempre se mantuvo “fuerte” a lo largo de su proceso y aseguró que su muerte era una gran pérdida para el mundo de la música.

“Era un amigo para mí, pero era un amigo para muchas personas. Eso quedó claro cuando hizo pública su enfermedad y la comunidad del jazz, incluidos fanáticos y compañeros músicos, se presentó durante su momento de necesidad con apoyo”, resaltó.

¿Quién era el clarinetista y saxofonista Ken Peplowski?

Ken Peplowski fue un clarinetista y saxofonista de origen estadounidense que nació en 1959. Comenzó su carrera como músico desde que era muy joven. De hecho, su primera presentación fue cuando estaba en la escuela primaria.

Durante muchos años, trabajó con su hermano Ted en bodas y bailes. Con el paso del tiempo, se le dio la oportunidad de aparecer en televisión y programas de radio. En 1980, se unió a la Orquesta de Tommy Dorsey, que estaba dirigida por Buddy Morrow.

En 1999, participó en la banda sonora de la película de Woody Allen de 1999, ‘Sweet and Lowdown’. Años después volvieron a trabajar juntos en ‘The Curse of the Jade Scorpion’.

En los últimos años de su vida, se dedicó a impartir talleres de música para jóvenes promesas: “Mi objetivo es lograr que los estudiantes aprendan a enseñarse a sí mismos y a aprender a sacar sus mejores cualidades; después de todo, el jazz se trata de individualidad”, indicó en su momento.

¿Qué es el mieloma múltiple, enfermedad que le fue diagnosticado a Ken Peplowski?

De acuerdo con diversos sitios médicos, incluyendo ‘Mayo Clinic’, el mieloma múltiple es un tipo de cáncer que se forma en los glóbulos blancos llamados células plasmáticas. Estas células se acumulan en la médula ósea.

Estos son los síntomas:

Dolor en los huesos, especialmente la columna vertebral, el pecho o las caderas.

Náuseas.

Estreñimiento.

Pérdida del apetito.

Obnubilación o confusión.

Cansancio.

Infecciones.

Pérdida de peso.

Debilidad.

Sed.

Necesidad de orinar con frecuencia.

No se saben las causas. Sin embargo, puede causar muchas complicaciones como problemas en los huesos e infecciones.

