Muere querida influencerm a los 18 años, tras ataque en plena calle, ¡La ex de su novio estuvo involucrada!

El mundo de las redes sociales se ve conmocionado ante una nueva tragedia. En medio del luto por el actor mexicano Gerardo Taracena, se confirma la muerte de una querida influencer. Se trata de Maria Luiza Costa da Silva, mejor conocida en internet como ‘Malu Constantine’. La joven de 18 años falleció tras ser víctima de un ataque.

¿Cómo murió la influencer Maria Luiza Costa da Silva, mejor conocida como ‘Malu Constantine’?

De acuerdo con reportes oficiales, todo se suscitó durante la noche del pasado 31 de enero, Maria Luiza Costa da Silva y su novio, identificado como Gabryel Nascimento da Silva, estaban en un bar en la ciudad de Recife, Brasil.

Todo transcurría con normalidad cuando, en algún punto, se encontraron con Kallyne, la exnovia de Gabryel. Según testigos, los tres comenzaron a platicar normalmente cuando, de repente, salieron del establecimiento y empezaron a discutir.

Las cosas se salieron de control y Kallyne sacó un arma punzocortante. Atacó a Maria, causándole varias heridas. La influencer se intentó defender y logró lastimar a su atacante en el estómago. En tanto que Gabryel también terminó lesionado cuando intentó intervenir.

Tras el suceso, los novios fueron al hospital más cercano, donde la creadora de contenido fallecería por la gravedad de sus lesiones. Gabryel fue atendido por una herida en el muslo y después fue dado de alta.

Por otra parte, Kallyne también llegó a la clínica para que le brindaran atención médica. La joven sigue en observación y está bajo el resguardo de la policía. Se informó que no tendrá derecho a fianza y que las autoridades ya están investigando para esclarecer los hechos.

¿Quién era Maria Luiza Costa da Silva, mejor conocida como ‘Malu Constantine’, y cómo la despidieron?

A través de redes sociales, los fans de ‘Malu Constantine’ expresaron sus condolencias y se solidarizaron con sus allegados ante su luto. Hasta ahora, la familia no ha querido pronunciarse, por lo que se desconoce cuándo o cómo serán los ritos funerarios.

En tanto que su novio usó las redes sociales para compartir un audio en el que su ex admite haber cometido el crimen y exige justicia, asegurando que eso será su único consuelo ante el gran dolor que siente.

‘Malu Constantine’ era una influencer de origen brasileño que era conocida por subir contenido de moda y belleza. Se reportó que sus restos continúan en la morgue, como parte de las investigaciones.

Muchos han comparado este caso con lo ocurrido con Marianne y Valentina, dos influencers mexicanas que vivieron una situación similar, solo que, a diferencia de lo ocurrido con Maria, ambas salieron con vida.

¿Por qué se compara el caso de ‘Malu Constantine’ con lo ocurrido con Marianne y Valentina’?

En 2025, la influencer Marianne fue arrestada en CDMX tras haber atacado con un arma punzocortante a Valentina. En ese entonces, se aseguró que el motivo era porque esta última estaba saliendo con la expareja de la atacante, José.

Valentina pasó varias semanas en el hospital y hasta la indujeron a un coma. Afortunadamente, con el tiempo pudo recuperarse y continúa con su carrera en redes sociales. En tanto que Marianne, tras un tiempo en prisión, pudo salir después de que la víctima le otorgara el perdón y pagara una compensación.

