Muere influencer tras cumplir peligroso reto viral: se lanzó de un puente a un río

A pocos días de la muerte del productor Pedro Torres y actor Gerardo Taracena, una triste noticia envuelve a la industria del entretenimiento, la muerte del influencer colombiano Ángel Montoya por culpa de un reto viral que salió mal y acabó con su vida a los 30 años. En definitiva, algunos retos virales han resultado ser un peligro para las personas que deciden aventurarse a cumplirlos. Tal es el caso de Ángel Montoya, quien se lanzó desde el elevado puente General Santander, en Tuluá, hacia el río Cauca el pasado 27 de enero.

Ángel Montoya, un creador de contenido de 30 años muere Colombia mientras realizaba un reto viral / Redes sociales

¿Cómo murió el influencer colombiano Ángel Montoya?

El hombre de 30 años grabó este arriesgado momento con el apoyo de un amigo, Ángel Montoya se aventó desde este alto puente como parte de un reto viral. El 27 de enero decidió arrojarse desde el puente General Santander, en Tuluá, mientras un amigo registraba el momento en video, pero no fue la caída lo que ocasionó su muerte.

Aunque en un inicio logró salir a la superficie, la fuerte corriente le impidió llegar hasta la orilla. Además, presentaba una limitación de movilidad en uno de sus brazos, lo que dificultó que pudiera nadar con fuerza y mantenerse a flote. Finalmente, el agua lo arrastró hasta perderse de vista.

Tras varios días de intensa búsqueda, su cuerpo fue localizado el 30 de enero, a varios kilómetros de distancia, en el municipio de Bolívar.

Medios locales señalan que el Cauca es uno de los ríos más caudalosos y riesgosos de Colombia, donde las crecientes súbitas y las corrientes turbulentas pueden arrastrar rápidamente a una persona, aun si sabe nadar con el es caso de Ángel Montoya.

Hallan si vida a Ángel Montoya tras lanzarse al río

El cuerpo de Ángel Montoya fue hallado a la orilla del río, en el municipio de Bolívar, Valle del Cauca. El descubrimiento lo realizaron areneros que trabajaban en la zona, quienes de inmediato dieron aviso a las autoridades colombianas.

Las tareas de búsqueda y recuperación, a cargo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bugalagrande, se complicaron por el mal clima y el incremento del caudal del río Cauca, provocado por las lluvias constantes que afectan a la región durante esta temporada.

Francisco Tenorio, secretario de Gestión del Riesgo del Cauca, confirmó el hallazgo y lamentó el trágico desenlace. Además, aprovechó para hacer un llamado a la población sobre los riesgos de participar en este tipo de desafíos virales.

“Es fundamental pedirle a la comunidad vallecaucana que no arriesgue la vida. Estamos en temporada de lluvias, con cerca de 25 municipios afectados por crecientes súbitas y avenidas torrenciales. La vida es el don más preciado y no debe ponerse en riesgo”, expresó el funcionario ante los medios.

¿Quién es Ángel Montoya, influencer que saltó al río Cauca?

Ángel David Montoya Bedoya fue un creador de contenido colombiano, que estudió administración de empresas y era amante de la aventura, de las motos y los desafíos.

Por redes sociales se dio a conocer que sus amigos y familiares se reunieron a darle el último adiós vestidos de blanco."Ya que Ángel era luz y esperanza”, sostiene su familia en un comunicado en el que anuncian la última morada del joven en el cementerio Valle del Descanso Tuluá, Valle del Cauca

