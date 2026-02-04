Querida actriz muere a los 87 años; su empleada doméstica confiesa estar involucrada en su asesinato

En medio del luto por la muerte del productor mexicano Pedro Torres, se confirma el asesinato de una querida actriz. Se trata de Huda Shaarawi, conocida por su participación en la serie ‘Bad al Hara’. Su empleada doméstica confesó el crimen. Esto es lo que pasó.

Huda Shaarawi / Redes sociales

Checa: Laura Zapata entra a La casa de los famosos… ¡y no viene sola! Revelan quiénes más se suman al reality show

¿Cómo murió la actriz Huda Shaarawi?

Huda Shaarawi murió el pasado 29 de enero. De acuerdo con reportes policiales, la actriz de 87 años fue encontrada en su residencia en Damasco, en “circunstancias violentas”. Y es que presentaba signos de haber sido golpeada en la cabeza con un objeto pesado.

Al ver la escena, las autoridades abrieron una investigación por homicidio. En algún punto, se detuvo a una mujer que trabajaba como empleada doméstica de la hoy occisa. Se le consideró la principal sospechosa, pues fue la última persona en verla con vida.

Las cámaras de seguridad del lugar y diversos testigos confirmaron que la trabajadora fue la última en salir de la residencia antes de que el cuerpo fuera encontrado. La policía logró capturarla mientras intentaba huir del país.

Durante los interrogatorios, la mujer de nacionalidad ungadesa confesó su participación en el siniestro, por lo que fue arrestada y está en espera de un juicio. No quiso revelar sus motivos; algunos teorizan que se trató de un intento de asalto que salió mal, mientras que otros creen que fue un conflicto personal que escaló a lo físico.

Huda Shaarawi / Redes sociales

No te pierdas: Muere querida actriz que brilló en series de televisión, a los 66 años; así lamentaron su partida

¿Cómo despidieron a la actriz Huda Shaarawi?

La muerte de Huda Shaarawi conmocionó a toda su comunidad, principalmente por la forma en la que se suscitó. A través de redes sociales, la familia la despidió con un emotivo mensaje e hizo un llamado a la gente a que se respete su memoria.

“Hacemos un llamado a todos para que preserven el legado del artista capaz lejos de la explotación que engaña a los valores. Hagamos de la moralidad nuestra brújula, y digamos adiós con una oración sincera acorde a su valor. Que Allah tenga misericordia de los difuntos, y preserve su memoria de toda inutilidad”, expresaron.

Hasta el momento, se desconoce cuándo o cómo fueron los ritos funerarios. En tanto que los fanáticos le han deseado un eterno descanso y se han solidarizado con los familiares en estos momentos tan dolorosos.

¿Quién fue la actriz Huda Shaarawi?

Hoda Shaarawi, también conocida como Huda Shaarawi, fue una actriz y locutora de origen árabe. Su carrera comenzó en los años 60, colaborando en diversos programas de radio y obras teatrales. Fue una de las fundadoras del Sindicato de Artistas de Siria en 1963.

No obstante, la fama internacional llegó cuando interpretó a ‘Om Zaki’ en la serie ‘Bad al Hara’. Tras esto, se le vio en varios proyectos exitosos. Pese a que era mundialmente reconocida, siempre fue muy hermética en cuanto a su vida personal.

No usaba mucho las redes sociales y solo las utilizaba para compartir cosas relacionadas con su trabajo. Se sabe que estuvo casada con un empresario sirio que murió hace ya mucho tiempo. Tuvo una hija con él.

Tras esto, no volvió a tener pareja. En diversas entrevistas, expresó que su prioridad siempre ha sido su hija y no quería meter “extraños” en su hogar. Pasó sus últimos años disfrutando de una vida tranquila con su hija y sus cuatro nietos.

Mira: ¿Quién es la hija de Gerardo Taracena, quien lo acompañaba durante el infarto que lo llevó a la muerte?